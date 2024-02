Un triste pomeriggio nefasto quello di martedi, dove centinaia di giovani si sono recati al funerale del ventunenne Mattia in una gremita e silenziosa chiesa dei Santi Pietro e Paolo a dagli l’ultimo saluto. Amici, conoscenti, compagni di scuola, parenti si sono stretti al dolore che ha colpito la famiglia Porto. Il giovane deceduto in un incidente sulla SS 106 ha lasciato tanto sconforto in tutta la comunità, anche la sua ex scuola l’IPSIA Barlacchi di Crotone, ha partecipato in massa al funerale, dove alunni, docenti, personale Ata e la Dirigente scolastico Serafina Rita Anania, si sono stretti all’immenso dolore che ha colpito la sua famiglia. Sono due i ragazzi feriti nell’impatto che si trovavano all’interno dell’auto che frequentano l’IPSIA, a cui il coordinatore di classe a nome di tutto il personale della scuola ha trasmesso vicinanza e apprensione alle famiglie dei ragazzi. Sono cose queste che non dovrebbero mai succedere, occorre più attenzione a questa strada già più volte rinomata per i numerosi incidenti mortali registrati.







ADVERTISEMENT