Il CGIE-Germania promuove una campagna di sensibilizzazione al voto in occasione delle elezioni europee 2024.



In vista delle imminenti elezioni europee del 2024, il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE-Germania) sottolinea l’importanza della partecipazione della comunità italiana residente nel Paese, al processo elettorale europeo.

Il rinnovo del Parlamento europeo rappresenta un momento cruciale per l’Unione Europea, chiedendo il sostegno attivo e la partecipazione di tutti i cittadini.

Il CGIE-Germania invita calorosamente la comunità italiana ad esercitare il proprio diritto di voto e a contribuire al futuro comune che riguarda tutti noi.

Grande novità di queste elezioni è la riduzione dell’età per il diritto di voto in Germania da 18 a 16 anni. Pertanto, le cittadine e i cittadini tedeschi e degli altri Stati membri dell’Unione Europea residenti in Germania, che abbiano compiuto sedici anni al momento delle elezioni, hanno il diritto di votare. Questo significa che le ragazze e i ragazzi italiani optando per le liste tedesche potranno votare già all’età di 16 anni.

Le opzioni di voto includono la possibilità di recarsi presso i seggi nel comune di residenza tedesco il 9 giugno votando per le liste tedesche, oppure il 7 e 8 giugno presso i seggi organizzati dai Consolati votando per le liste italiane. In alternativa, è possibile votare in Italia il 9 giugno. Coloro che vogliono votare per le candidate e i candidati tedeschi e non hanno votato nei seggi tedeschi alle precedenti elezioni europee, devono presentare una domanda di iscrizione nelle liste elettorali presso il Comune tedesco di residenza.



Il CGIE-Germania incoraggia fortemente la partecipazione attiva nella vita politica, sociale e culturale nel luogo di residenza ed auspica che a questa tornata elettorale, anche la nostra collettività possa esprimere molti candidati nei partiti locali.



Il CGIE-Germania è da sempre impegnato per l’inclusione dei nostri concittadini alla vita politica e sociale locale ed evidenzia che la nostra collettività ha già espresso e continua ad esprimere Consiglieri Comunali, Sindaci, Consiglieri Regionali, Parlamentari al Bundestag ed anche al Parlamento Europeo.







L’invito a votare per le liste ed i candidati locali durante le elezioni europee del 2024, riflette quindi anche l’importanza di contribuire al processo decisionale a livello comunitario e di favorire una completa inclusione nella società tedesca.

NON PERDIAMO QUESTA OPPORTUNITÀ, ESPRIMIAMO IL NOSTRO VOTO, FACCIAMO SENTIRE LA NOSTRA VOCE.

Consiglieri CGIE Germania

Tommaso Conte, Gianluca Errico, Silvestro Gurrieri, Marilena Rossi, Giuseppe Scigliano, Giulio Tallarico