Pasquale Maiurano, originario di Cirò Marina, uno dei manager della compagnia britannica Pret a Manger, ha recentemente ricevuto un prestigioso riconoscimento per il suo eccezionale contributo all’azienda. Con una carriera che abbraccia cinque anni di successi e crescita all’interno della rinomata catena di caffetterie, Pasquale si è distinto come un leader capace e appassionato, portando il suo team a risultati straordinari.

In una recente intervista, Pasquale ha condiviso la sua storia di crescita e successo all’interno di Pret a Manger. Iniziando come un semplice membro del team nel 2019, Pasquale ha mostrato da subito un forte impegno e determinazione Attraverso duro lavoro e dedizione, è salito gradualmente attraverso le fila, diventando prima barista qualificato, poi supervisore e infine Manager.

Il suo più recente successo è stato l’apertura del nuovo punto vendita, Pret Summertown, situato nell’elegante zona di Oxford. Nonostante le sfide iniziali con un team completamente nuovo, Pasquale e il suo team hanno dimostrato una straordinaria capacità di adattamento e resilienza, distinguendosi come uno dei punti vendita più performanti dell’intera compagnia.







Ciò che rende ancora più straordinario il successo di Pasquale è la diversità del suo team. Con una squadra composta da personale proveniente da diverse parti del mondo, inclusi italiani, brasiliani, caraibici, inglesi, indiani ed europei. Pasquale crede fermamente che la multiculturalità sia una delle forze trainanti dietro il successo di Pret Summertown. “Ognuno possiede qualcosa di curioso, di diverso che noi possiamo apprendere e apprezzare”, afferma Pasquale.

Il premio ricevuto da Pasquale come uno dei migliori franchise Pret a Manger è un riconoscimento del duro lavoro e della passione che lui e il suo team hanno dedicato al superamento di ogni sfida. Tuttavia, per Pasquale, questo premio rappresenta anche un punto di partenza per ulteriori successi. “È sicuramente un ottimo traguardo, ma è soprattutto un punto di partenza che può spingerci a mantenere alto il nostro livello e a fare ancora meglio”, afferma con determinazione.

In un’azienda in continua espansione come Pret a Manger, il talento e la leadership di individui come Pasquale Maiurano sono fondamentali per il successo e la crescita. Guardando al futuro, Pasquale è determinato a continuare a guidare il suo team verso nuovi traguardi e a ispirare altri con il suo esempio di impegno, dedizione e passione per l’eccellenza.