Share on Twitter

Share on Facebook

Il 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼, l’𝗔𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗲 alla 𝗣𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗜𝘀𝘁𝗿𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, Mariagrazia Panebianco e tutta l’Amministrazione Comunale di Cirò Marina, hanno seguito sin da subito e da molto vicino, la spiacevolissima vicenda verificatasi all’𝗜𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 “𝗚.𝗖𝗮𝘀𝗼𝗽𝗲𝗿𝗼” che ha visto come protagonista e vittima, la Dirigente 𝗣𝗿𝗼𝗳.𝘀𝘀𝗮 𝗚𝗿𝗮𝘇𝗶𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗽𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶, il 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗼𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲 e l’𝗔𝗿𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗖𝗮𝗿𝗮𝗯𝗶𝗻𝗶𝗲𝗿𝗶, con due miilitari che, prontamente intervenuti, hanno subito un’aggressione fisica.

Appresa la notizia, essendo fuori sede, ho immediatamente sentito telefonicamente la Dirigente per esprimere non solo la mia e la nostra vicinanza e solidarietà, ma il nostro riconosciuto affetto ed incondizionata stima professionale.

Ho, altresì, sentito telefonicamente i 𝗖𝗮𝗿𝗮𝗯𝗶𝗻𝗶𝗲𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗖𝗶𝗿𝗼̀ 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮 per esprimere vicinanza all’intera caserma e sincerarmi delle condizioni dei due militari intervenuti.

Ho sinceramente espresso, la gratitudine per il loro, come sempre, tempestivo intervento che molto probabilmente ha evitato il peggio.

Mi sono recato personalmente a scuola per fare visita alla Dirigente Scolastica accompagnato dal 𝗩𝗶𝗰𝗲 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 e dall’𝗔𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗲 alla 𝗣𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗜𝘀𝘁𝗿𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, per esprimere a tutta la comunità scolastica la vicinanza e l’affetto dell’intero 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲.

Sulla scuola, sull’istruzione, sulla sicurezza, in senso più ampio, anche all’interno degli edifici scolastici questa Amministrazione sta facendo tutto quanto è possibile, anche in termini di prevenzione ed inclusione.

Grazie soprattutto al lavoro ed alla professionalità dell’equipe multidisciplinare dei servizi sociali.

Sono infatti decine i progetti e migliaia le ore spese con i ragazzi, con le famiglie, a scuola e nelle attività extra scolastiche, ma evidentemente, non è bastevole, c’è ancora molto da fare e lo faremo!

A partire dal caso di specie!

In ogni modo l’aggressione fisica a due Carabinieri, per di più all’interno di una scuola non può trovare o avere, nessuna giustificazione.

Un gesto da condannare senza se e senza ma!

Un gesto totalmente irrispettoso delle persone e delle Istituzioni.







ADVERTISEMENT

Ma lasciatemi anche dire, che la nostra comunità è ben altro, molto altro e continueremo a dimostrarlo con i fatti, insieme alle famiglie, con i ragazzi e le ragazze, con le scuole.

È così come concordato con la prof.ssa Spinali, domani, 𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟭𝟭 𝗳𝗲𝗯𝗯𝗿𝗮𝗶𝗼, in occasione dell’inizio del Carnevale 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗿𝗼̀ 𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲, 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮 𝘁𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗯𝗮𝗯𝘆 𝘀𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼, 𝗿𝗮𝗴𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’ 𝗜𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼

“𝗚. 𝗖𝗮𝘀𝗼𝗽𝗲𝗿𝗼” e consegnerò simbolicamente la Città ai ragazzi/bambini per tutti i tre giorni del Carnevale!

Alla Dirigente ed all’intera Comunità scolastica l’invito a proseguire il proprio lavoro con l’impegno, la dedizione e la professionalità sempre mostrata, e sempre improntata al rispetto delle regole ed alla crescita educativa della comunità!

𝐩𝐨𝐬𝐭 𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭𝐮𝐦: 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘢𝘷𝘦𝘷𝘰 𝘢𝘯𝘵𝘪𝘤𝘪𝘱𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘋𝘪𝘳𝘪𝘨𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘪𝘯 𝘰𝘤𝘤𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘷𝘪𝘴𝘪𝘵𝘢 𝘢 𝘴𝘤𝘶𝘰𝘭𝘢, 𝘮𝘪 𝘦𝘳𝘰 𝘳𝘪𝘴𝘦𝘳𝘷𝘢𝘵𝘰 𝘭𝘦 𝘮𝘪𝘦 𝘥𝘪𝘤𝘩𝘪𝘢𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘶𝘭𝘭’𝘢𝘤𝘤𝘢𝘥𝘶𝘵𝘰, 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘰 𝘪𝘯 𝘰𝘤𝘤𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘥𝘰𝘮𝘦𝘯𝘪𝘤𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘪 𝘳𝘢𝘨𝘢𝘻𝘻𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘐𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘵𝘰 𝘊𝘢𝘴𝘰𝘱𝘦𝘳𝘰, 𝘮𝘢 𝘩𝘰 𝘳𝘪𝘵𝘦𝘯𝘶𝘵𝘰 𝘰𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘰, 𝘢𝘯𝘵𝘪𝘤𝘪𝘱𝘢𝘳𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘱𝘰𝘴𝘵.