Solo maschere, carri coriandoli e tanto divertimento, il carnevale nell’antico borgo che ha visto la partecipazione di tantissimi bambini, in una variegata sfilata di maschere accompagnate dalla Banda degli “Otto Più”. Una lunga sfilata in maschera ha preso corpo dalle ore 16-00 di lunedi 12 febbraio, partendo dalla zona Sante Croci, con arrivo dei carri in Piazza Pugliese tra musica, balli, pop corn e zucchero filato per la gioia dei bambini. Per fortuna che il tempo è stato clemente dando cosi ai bambini la possibilità di festeggiare il loro tanto amato Carnevale, organizzato dal comune di Cirò.Un carnevale con carri allegorici ed una sfilata di lambrette addobbate con tanti bambini in festa, un carnevale a misura di bambino. La sfilata dei carri con le antiche lambrette ed il carro principale ha fatto il giro del paese a cui hanno partecipato bambini e adulti provenienti da tutto il circondario. Finalmente un carnevale lontano da uova e schiuma da barba, solo coriandoli e stelle filanti hanno dominato il carnevale, dove protagonisti sono stati i tanti bambini che hanno partecipato all’evento. Il sindaco Mario Sculco, il vice sindaco Fortunato Strumbo e l’Assessore Salvatore Giardino hanno espresso la loro soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione i quali hanno ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alla buona riuscita della manifestazione.