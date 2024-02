ADVERTISEMENT

“Beer & Food Attraction” è l’evento che riunisce in un solo appuntamento la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l’Out of Home. Per il terzo anno consecutivo, sul podio più alto, è il “nostro” Nicodemo Arnoni. Questa volta, al campionato mondiale di pizza senza frontiere, disputatosi a Rimini, ha ottenuto il primo posto preparando una pizza innovativa che unitamente ad una birra artigianale (che già si trova nel locale di Cirò Marina), si è rivelata un abbinamento perfetto al vaglio dei giudici. La pizza è stata un incontro di diversi ingredienti sapientemente lavorati da Nicodemo Arnoni, composta da una crema di zuccauiesta volta, fior di latte , guanciale , pistacchi e bufala campana dop. Il tutto abbinata ad una birra viola artigianale. La pizza, denominata “Niko”, già da tempo presente nella carta del locale della famiglia Arnoni, unitamente alla birra artigianale, molta apprezzata dai clienti, è la conferma del lungo lavoro di studio e impegno del nostro oramai famoso pizzaiolo che, come sempre non ha voluto mancare di ringraziare la sua famiglia per il supporto fornito e questa volta anche tutti i cittadini della sua città natale per gli apprezzamenti.