Ercole Caligiuri

In merito al comunicato pubblicato da codesto notiziario nella giornata di ieri 26 febbraio ’24 a firma del Coordinatore del M5S Strongoli, il Circolo di FDI Strongoli desidera sottolineare con fermezza la propria incompatibilità con il Movimento 5 Stelle, così come con qualsiasi movimento politico le cui linee guida siano inconsistenti con le nostre. La netta differenza di prospettive ideologiche e visioni politiche rende impossibile qualsiasi forma di compromesso o accordo per la formazione di una futura amministrazione congiunta. Tale posizione non è dettata da un accanimento personale nei confronti di nessuno, ma riflette una divergenza fondamentale di valori e obiettivi politici. Riteniamo che la disarmonia concettuale rappresentata da tale differenza possa manifestarsi in potenziali attriti e dissensi all’interno dell’amministrazione, minando il corretto dispiegarsi delle attività e disturbando l’efficacia del governo.

Fratelli d’Italia mantiene saldamente il proprio impegno nel promuovere e difendere i principi fondamentali e le direttive che ci contraddistinguono, senza compromettere la propria identità politica. Siamo aperti al dialogo con coloro che condividono le nostri stesse aspirazioni e siamo pronti a collaborare con tutti coloro che condividono le nostre priorità e mettono al centro l’interesse del comune di Strongoli. Restiamo naturalmente a disposizione per ulteriori approfondimenti e chiarimenti in merito a tale posizione. Ringraziamo per l’attenzione e lo spazio concessoci.