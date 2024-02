ADVERTISEMENT

Rosario Ceraudo, coordinatore del M5S di Strongoli

Per l’ennesima volta, apprendiamo dai giornali che i Fratelli d’Italia della compagine politica Strongolese

si rendono responsabili di affermare: mai con il PD e mai con il Movimento 5 Stelle. Noi del Movimento

5 Stelle possiamo capire che i Fratelli d’Italia, avendo amministrato il comune di Strongoli con la loro

maggioranza assoluta, non volessero più stringere alleanze con il PD. Infatti, avendo amministrato

assieme nell’ultima legislatura per due anni e poi dovuto abbandonare per incompatibilità

amministrativa, lasciando il nostro comune nel baratro in piena estate, questo possiamo capirlo.

Non capiamo, invece, da dove nasca e perché ci sia questo aspro accanimento verso il Movimento 5

Stelle. Questo ci rende veramente curiosi. Teniamo a precisare, per gli addetti ai lavori, che il M5S non

ha mai governato, non è mai stato presente nella compagine politica Strongolese in quanto solo adesso

stanno nascendo le circoscrizioni a livello territoriale. Francamente, come M5S, siamo riusciti ad avere

il primato come primo movimento accreditato nella nostra provincia.

Teniamo a fare presente a tutti coloro che non hanno appreso che il Movimento 5 Stelle non nasce né

di sinistra né di destra, ma nasce da una protesta cittadina contro la vecchia politica, sia di destra che

di sinistra. Infatti, anche a livello nazionale, la storia ci testimonia che noi del Movimento 5 Stelle, nel

corso degli anni, non abbiamo mai fatto alleanze partitiche ma abbiamo fatto soltanto convergenze su

temi e programmi da portare avanti durante le legislature, e mai sui colori politici. Questa precisazione

è giusta per coloro che forse non hanno abbastanza conoscenza della vita politica nazionale e

territoriale.

Ritornando a noi a livello politico locale, il nostro schieramento non ha delineato nessuna linea politica,

in quanto attualmente siamo impegnati a portare avanti alcuni progetti di indirizzo sociale. L’unica

iniziativa di avvicinamento è stata quella di renderci promotori, sempre alla luce del sole, di invitare

tutte le forze politiche del territorio per un semplice riconoscimento e avvicinamento alla vita politica

locale, invitando tutti gli schieramenti del territorio al di fuori dei Fratelli d’Italia, autoescludendosi da

soli, sempre dietro queste dichiarazioni ai giornali.

Dopo l’ennesimo attacco di Fratelli d’Italia nei nostri confronti ci sentiamo il dovere di chiedere

spiegazioni qualora ce ne fossero, sia alla dirigenza e sia a tutti i simpatizzanti del M5S sul perché di

questo accanimento avverso nei nostri confronti.

M5S STRONGOLI