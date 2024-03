Alunni protagonisti al museo civico nella giornata nazionale del dialetto – 1^ edizione.

L’atmosfera al Civico Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni, è stata pervasa da un sentimento di appartenenza e di valorizzazione della nostra identità culturale durante la giornata del 21 gennaio scorso, dedicata al nostro amato dialetto. L’evento ha sottolineato l’importanza di conoscere, valorizzare e tutelare il nostro dialetto come patrimonio culturale condiviso.

L’evento, coordinato dalla Direttrice del Museo, Assunta Scorpiniti, ha visto la partecipazione di illustri personalità del panorama cittadino, tra cui il sindaco Cataldo Minò, il vice sindaco Maria Crescente, la Presidente del Consiglio Comunale e Delegata alla Cultura Alda Montesanto, il presidente della Pro Loco Giampiero Cosentino, la vice preside dell’Istituto Comprensivo Maria Viteritti e molti altri.

L’iniziativa è stata promossa con grande impegno dal Museo Civico e dalla Pro Loco di Cariati, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo locale. La scelta di coinvolgere i ragazzi delle scuole come protagonisti assoluti di questa prima edizione della manifestazione nazionale è stata particolarmente significativa e i giovani, non hanno deluso le aspettative. Con grande disinvoltura, hanno offerto performance in dialetto locale, una lingua diventata per loro un’importante espressione culturale, nonostante si esprimano abitualmente nella lingua nazionale.







L’evento ha rappresentato un’opportunità unica, per i giovani di Cariati, di esplorare e celebrare le radici linguistiche e culturali della propria comunità. Attraverso poesie, racconti e pieces teatrali, i ragazzi hanno mostrato un attaccamento profondo e sincero al proprio dialetto, dimostrando una consapevolezza della sua importanza come veicolo di tradizioni e valori locali.

La partecipazione attiva dei giovani alla giornata nazionale del dialetto ha contribuito a rafforzare il legame tra le generazioni e a mantenere viva l’eredità culturale della comunità. Inoltre, ha posto in risalto il ruolo cruciale delle istituzioni locali e delle associazioni culturali nel promuovere la consapevolezza e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle nostre terre.

La serata è stata arricchita dagli interventi e dalle performances di vari partecipanti, tra cui spiccano le esibizioni di Giovanni Crescente, che ha incantato il pubblico con strofe, canti e proverbi dialettali, e il giovane talentuoso musicista dell’Istituto Donizetti di Mirto Crosia, SimonPietro Graziano.

Un momento toccante è stato quando la targa della Pro Loco è stata consegnata, a Giovanni Crescente per il suo impegno nella promozione e conservazione delle tradizioni locali. Inoltre, numerosi ragazzi hanno preso parte all’evento recitando testi in dialetto cariatese, rendendo omaggio agli autori locali come Romano Liguori, Rocco Trento, Cataldo Russo e Antonio Rizzuti.

L’evento ha anche visto la proiezione di un video girato nelle scuole da Domenico Liguori, che ha contribuito a valorizzare e preservare la ricca eredità culturale della comunità di Cariati.

La presenza delle autorità locali e l’entusiasmo del pubblico hanno reso la serata un’occasione unica per celebrare l’identità culturale della città e per riaffermare l’importanza della conservazione e della promozione delle tradizioni locali. Questo evento ha dimostrato ancora una volta quanto sia fondamentale mantenere vive le radici culturali di una comunità, garantendo che esse possano essere tramandate alle generazioni future.

La serata si è rivelata un autentico tributo alla storia, alla lingua e alle tradizioni di Cariati, un’opportunità per celebrare la ricchezza culturale della città e per incoraggiare la partecipazione attiva nella sua preservazione e valorizzazione.

Questo evento è stato solo l’inizio di un percorso di valorizzazione e promozione del dialetto, che speriamo continui a coinvolgere e ispirare la comunità di Cariati per le generazioni a venire.

Antonio Loiacono