17 Marzo 2024







MONTEROSI TUSCIA: Forte; Piroli, Mbende, Sini; Bittante, Scarsella (41’st Verde), Gori, Parlati, Gavioli (5’st Frediani); Vano (41’pt Rossi), Eusepi. A disp. Rigon, Di Renzo, Crescenzi, Di Francesco, Ferreri, Silipo. All. Scazzola

CROTONE: Valentini; Rispoli (1’st Leo), Battistini, Loiacono, Giron (17’st Crialese); Zanellato, Vitale (1’st Felippe); Tribuzzi (27’st Bruzzaniti), Gomez, D’Ursi; Tumminello (17’st Comi). A disp. : D’Alterio, Martino, Papini, Costa, Cantisani, Kostadinov. All. Baldini

ARBITRO: Grasso di Ariano Irpino

MARCATORI: 46’pt Eusepi (M)

AMMONITI: Gori (M), Vano (M), Sini (M), Mbende (M), Gomez (C)