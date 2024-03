Dal 22 al 24 Marzo l’Associazione Borghi Autentici d’Italia sarà a Milano per partecipare al più grande evento dedicato al consumo critico e agli stili di vita sostenibili.

Un altro appuntamento importante per l’Associazione, che sarà protagonista a Fa’ La Cosa Giusta 2024, dopo il grande successo della scorsa edizione, con 20 borghi – in rappresentanza di 5 regioni italiane – che racconteranno la loro proposta di ospitalità autentica.

Fa’ la cosa giusta! festeggia 20 anni: il filo rosso di questa edizione – organizzata dalla casa editrice Terre di mezzo – è “Rendere visibile l’essenziale”, che si ispira alla famosa frase del Piccolo Principe di Saint-Exupéry. Anche le immagini che accompagnano la campagna promozionale e che “vestono” la fiera sono tratte quest’anno dalla straordinaria edizione italiana del Piccolo Principe ad opera dell’illustratrice Valeria Docampo e di Terre di mezzo Editore.

La fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili occupa due padiglioni per un totale di 32mila quadri con 475 realtà espositive divise in 8 sezioni tematiche dedicate ai diversi ambiti della vita quotidiana: Turismo consapevole, grandi cammini e outdoor; Critical fashion; Mangia come parli, Abitare green; Il pianeta dei piccoli; Cosmesi naturale; Area vegan, Pace e partecipazione

La partecipazione dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia alla fiera milanese si inserisce perfettamente nel percorso che da anni questa grande rete associativa, che conta oltre 280 comuni e territori in 16 regioni italiane, sta portando avanti per promuovere le tante eccellenze autentiche nascoste nel Bel Paese e per fare emergere le iniziative e le azioni messe in campo nelle tante realtà italiane dalla vivacità e dalla resilienza delle proprie comunità. Non “borghi cartolina”, quindi, ma comunità capaci di trattenere i cittadini residenti e di accogliere quelli temporanei, grazie ad azioni e iniziative che mettono al centro le persone, generando valore e stimolando la crescita economica e sociale del territorio.

Saranno a Milano a Fa’ la cosa giusta 2024 nello stand dedicato a Borghi Autentici d’Italia:

Dalla Calabria:







CANNA

SAN LORENZO BELLIZZI

ROSETO CAPO SPULICO

MELISSA

GIZZERIA

SERRASTRETTA

LAINO CASTELLO

Allo stand, inoltre, si terranno incontri e appuntamenti con cui i Comuni si raccontano e presentano “un’altra idea di stare“, quella dei Borghi Autentici d’Italia.

L’appuntamento di Milano è anche l’occasione per presentare al pubblico la Rete delle Comunità Ospitali di Calabria: 7 desk dedicati a 7 borghi autentici calabresi che portano alla Fiera una destinazione unica, diffusa tra tre province, dalla costa all’entroterra.

Nei tre giorni della Fiera, allo stand dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia è presente un desk per la distribuzione della guida “Borghi in Camper” realizzata da Plein Air, la del turismo all’aria aperta, in collaborazione con l’Associazione e sarà possibile votare il migliore itinerario tra quelli proposti.

DICHIARAZIONE del Sindaco Raffaele Falbo.:” anche quest’ anno partecipiamo a questa fiera con la consapevolezza delle grandi potenzialità che nei prossimi mesi avrà il nostro Centro Storico. Stiamo lavorando con Borghi Autentici alla formazione di una cooperativa che proverà a investire sulle capacità attrattive del Borgo e capitalizzare il grande patrimonio di presenze che da tanti anni grazie al turismo balneare vede Melissa e la sua Fraz. Torre tra le località turistiche più animate della nostra regione. Il turismo di prossimita, delle radici , culturale, enograstonomico continua ad essere le nostre sfide per de-stagionale e migliorare le capacita attrattive e di ospitalità della nostra Comunità . “