Il weekend di domenica 24 Marzo prenderà il via la stagione mototuristica 2024 del Moto Club Crotone Ugo Gallo, con la prima delle escursioni “Mettiamo in Moto la Cultura – 6 Gite sociali alla riscoperta del territorio”.

La prima delle tappe è dedicata alle Giornate di Primavera del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano).

Il gruppo motociclistico farà tappa a Santa Caterina dello Jonio (CZ), dove è previsto un programma ben nutrito che avrà inizio da sabato 23.

Al loro arrivo i motociclisti saranno accolti, per un saluto di benvenuto, dal consigliere comunale Raffaele Dolce che ha collaborato, in sinergia con il direttore sportivo del moto club, Claudio Carallo, per l’accoglienza dei motociclisti, che avverrà in area riservata in una piazza centrale del paese.

Si comincia dalla Torre Sant’Antonio (dimora storica), una Torre Cavallara di avvistamento interamente conservata, dove verrà simulato l’attacco dei pirati in costume, oltre a rievocazioni storiche di sbandieratori, musici, armigeri e sputa fuoco.

Si potrà visitare guidati il centro storico con le sue numerose chiese e i magnifici palazzi nobiliari, ed ascoltare l’antica ed affascinante storia della cittadina.







Inoltre, una grande festa di piazza organizzata dalla Pro Loco, con giochi popolari e degustazione di prodotti tipici.

In accessorio, sarà possibile effettuare una passeggiata naturalistica e un’esperienza scultorea, guidati ad intagliare il legno su un tronco di abete per realizzare una scultura di comunità, partecipare al talk “Spartenze: paesaggi di confine”, a una mostra di pittura “Le forme dell’oblio” e all’installazione “Il paese di carta”.

Durante le due giornate sarà possibile pranzare e cenare nei Catoji e nelle trattorie tipiche di cucina paesana.

L’iniziativa del Motoclub nasce, come le sue altre, con lo scopo principale di promuovere e valorizzare l’immagine del territorio, la cultura ed i prodotti enogastronomici nell’ambito di un segmento turistico in forte espansione. I partecipanti oltre a trascorrere insieme due giorni di turismo e di cultura, avranno la possibilità di poter visitare il territorio in un modo differente, transitando lentamente lungo percorsi alternativi e degustando vari prodotti tipici locali.

Il direttore sportivo del Moto Club, Claudio Carallo, si è così espresso in merito all’iniziativa: “siamo onorati che anche quest’anno il gruppo locale del FAI ha inteso fare sinergia col Moto Club Crotone “Ugo Gallo” e assieme con un’altra importante realtà Crotonese a noi cara come il club Auto Moto Storiche Kroton” presieduto da Franco Fabiani, consigliere, tra l’altro, del Moto Club.

PROGRAMMA GITE SOCIALI 2024

23-24 MARZO SANTA CATERINA DELLO JONIO (CZ)

Giornate di Primavera FAI – FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO –

dedicate al patrimonio d’arte e cultura del nostro Paese. Visita guidata ai “Catoj”

26 MAGGIO TROPEA E PIZZO CALABRO (VV)

Visita Centro Storico e Santuario di Santa Maria dell’Isola

9 GIUGNO VILLAGGIO MANCUSO (CZ)

Visita Parco Nazionale della Sila Piccola

15 SETTEMBRE ROCCA IMPERIALE (CS)

Visita al Borgo e al Castello Svevo

29 SETTEMBRE SERRA SAN BRUNO (VV)

Visita Certosa e Parco Naturale delle Serre

13 OTTOBRE CRUCOLI TORRETTA (KR) PISTA GO KART NIKA

Trofeo di Go Kart tra Soci del Moto Club