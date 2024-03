Il 27 marzo è stato un giorno particolarmente speciale per l’Associazione Voglia di Vincere Sportello Amico Autismo, che ha ricevuto una generosa donazione dalla BBC Calabria, 30 uova di Pasqua. Ma più che la quantità, è stata la solidarietà che ha accompagnato questo gesto a farlo davvero significativo.

Il dottor Antonio Rivieri è stato il portavoce di questa lodevole iniziativa, consegnando personalmente le uova di Pasqua all’associazione. Ciò che ha reso questo dono così speciale è stato il suo duplice scopo benefico: non solo ha contribuito all’acquisto di beni necessari per sostenere la Fondazione dei Bambini Coraggio, ma ha anche portato gioia e felicità a numerosi ragazzi speciali assistiti dall’Associazione Voglia di Vincere.

La presidente dell’Associazione, Sabrina Strancia, ha espresso profonda gratitudine per questo gesto di solidarietà. Ha sottolineato quanto sia importante ricevere sostegno e attenzione per una causa così delicata come l’autismo, spesso sottovalutata e misconosciuta dalla società. In molte famiglie che si trovano ad affrontare questa sfida, ogni piccolo gesto di supporto assume un significato enorme, poiché simboleggia un’apertura verso la comprensione e l’accettazione.

Questo atto di generosità ha toccato il cuore di molti, dimostrando che anche le azioni più semplici possono avere un impatto profondo sulla vita degli altri. È un promemoria che la solidarietà è un valore prezioso che può riscaldare i cuori e creare legami più forti all’interno della comunità.







In un mondo spesso dominato dalle sfide e dalle difficoltà, gesti come questo ci ricordano la bellezza e la potenza della gentilezza e della compassione umana. La solidarietà non conosce confini e può illuminare anche i giorni più bui con una luce di speranza e amore.

Che questo esempio di generosità continui a ispirare e incoraggiare altre persone a fare la loro parte nel rendere il mondo un posto migliore per tutti, indipendentemente dalle sfide che possano affrontare.