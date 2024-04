Il Vinitaly, rinomato come l’evento internazionale più importante dedicato al vino e ai distillati in Italia, si appresta ad aprire le porte per la sua 56ª edizione presso i padiglioni di Veronafiere, dal 14 al 17 aprile.

Questo appuntamento annuale rimane un pilastro nel calendario degli addetti del settore, offrendo una piattaforma per degustazioni, workshop, conferenze e presentazioni, il tutto finalizzato a favorire gli incontri tra professionisti e a esplorare temi chiave del mondo vinicolo, dall’innovazione tecnologica alla dinamica di domanda e offerta a livello nazionale e internazionale.

Il Vinitaly è un crocevia in cui affari, tradizione, gastronomia e tendenze emergenti si mescolano in un intenso programma di quattro giorni. Quest’anno, l’evento si presenta ancora più ricco, includendo non solo il Vinitaly stesso ma anche l’Enolitech, il Salone Internazionale delle Tecnologie Produttive per Vino, Olio e Birra, e il SOL, il Salone Internazionale dell’Olio Extravergine di Oliva.

Per coinvolgere l’intera città nell’atmosfera del Vinitaly, si terrà nuovamente l’evento “Vinitaly & the City”, che porterà degustazioni e momenti dedicati al vino in varie location del centro storico. Questo programma off-site avrà luogo dal 12 al 15 aprile.







Il Vinitaly 2024 consolida ulteriormente la sua posizione come principale vetrina internazionale per il vino italiano. Con oltre 4.000 cantine confermate e una superficie espositiva di oltre 180.000 metri quadrati, l’evento accoglierà una vasta rappresentanza del made in Italy enologico, insieme a oltre 30 altre nazioni.

Il nuovo Piano strategico di Veronafiere “One 2024-2026” mira a potenziare ulteriormente la promozione del brand Vinitaly, con un focus sull’investimento nell’incoming alla manifestazione e sulla promozione del prodotto italiano sui mercati esteri.

Parallelamente al Vinitaly, si svolgeranno la 28ª edizione di Sol, il Salone Internazionale dell’Olio Extravergine di Oliva, l’Xcellent Beers e la 25ª edizione di Enolitech, il Salone Internazionale delle Tecnologie per la Produzione di Vino, Olio e Birra. Queste manifestazioni, unite al Vinitaly, vedranno la partecipazione di quasi 4.300 aziende.

Anche Vinitaly and the City, il fuori salone dedicato agli appassionati, si svolgerà nel centro di Verona, mentre il 13° Vinitaly Opera Wine metterà in mostra le icone del vino italiano selezionate da Wine Spectator, con un tema dedicato alla lirica, iscritta nel Patrimonio immateriale dell’Unesco.

In vista del Vinitaly 2024, è in corso una campagna internazionale di promozione coordinata da Veronafiere e Ice-Agenzia, che ha visto eventi in diverse parti del mondo per promuovere il vino italiano. Durante l’evento stesso, sono previste numerose attività espositive e degustazioni tematiche, come Organic Hall, International Wine Hall, Mixology e Micro Mega Wines.

Le degustazioni principali includeranno il Grand Tasting, che metterà in mostra gli spumanti italiani e le denominazioni più rappresentative del vino italiano, insieme a una serie di walk-around tasting e Tasting Ex…Press.

Il Vinitaly 2024 si presenta come un’opportunità imperdibile per gli appassionati del vino, gli operatori del settore e gli amanti della cultura enogastronomica. Con un programma denso di iniziative e attività, l’evento contribuirà ulteriormente a valorizzare il settore vinicolo italiano, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama internazionale.