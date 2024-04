In occasione della “Giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo”, che si svolge in tutto il mondo il 2 aprile, l’Associazione “Voglia di Vincere Sportello Amico Autismo” di Torre Melissa in Collaborazione con il Comune di Melissa, ha voluto rinnovare il suo impegno organizzando presso il Villaggio Cristoforo Colombo, una significativa manifestazione per sensibilizzare sul tema, associazioni, TS, cittadini, Istituzioni. A dare inizio alla manifestazione è stata la Vice Presidente dell’Associazione Voglia di Vincere Sportello Amico Autismo, Giusy Nisticò che per l’occasione si è fatta accompagnare da Rocco Crudo, figlio della stessa presidente, Sabrina Strancia, assente alla manifestazione per il grave lutto occorso il giorno di Pasqua del proprio papà, Salvatore. Ciò nonostante non ha voluto mancare di inviare un messaggio dedicato al suo caro papà, dedicando la manifestazione “a tutti i papà speciali che combattono nella vita di tutti i giorni per sostenere i propri cari affetti da questa sindrome che ancora non si riesce a determinare come malattia o altra tipologia psico somatica. La Vice Presidente Giusy Nisticò ha ricordato che la giornata del 2 aprile è stata istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, come ricorrenza per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico, un momento di consapevolezza e riflessione importante affinchè vengano prese misure per sensibilizzare l’opinione pubblica, per aiutare le famiglie”. Intervenendo nella sua qualità di Sindaco, Raffaele Falbo “ha evidenziato l’importanza di fare rete con le Associazioni per sensibilizzare la popolazione ad una tematica ormai diffusa ma poco conosciuta, nelle sue infinite sfaccettature, affermando che la conoscenza rappresenta ricchezza, sottolineando, che il bambino all’ interno delle scuole rappresenta per la classe una risorsa fondamentale per la crescita complessiva del gruppo classe”. E’ stata la volta quindi dell’assessore alla Cultura del Comune di Melissa, Maria Pia Masino che ha spiegato il ruolo dell’insegnante nella scuola “stimolando un maggiore impegno da parte delle famiglie nel preparare i loro figli a un mondo solidale, fatto di principi e valori importanti per evitare fenomeni di bullismo e mancanza di sensibilità.” Il Parroco della Chiesa Santissimo Crocifisso di Torre Melissa, Don Pino Mauro, ha rimarcato i diritti di tutti bambini e le varie difficoltà che riscontrano in tutti i campi, evidenziando le varie difficoltà ma soprattutto la carenze di aiuti necessari per migliorare e sostenere, enfatizzando l’importanza dell’ unione, la comprensione e il sostegno di tutti “. E’ intervenuta anche la Presidente della Fidapa di Cirò Marina Antonietta Castiglione, che ha parlato “della necessità del supporto delle istituzioni per far crescere la consapevolezza , per dare aiuto e vicinanza a tutte le persone con Autismo e di tutti i problemi da essi correlati.” Presente anche l’ Associazione La Speranza onlus di Cirò Marina con ol Presidente Antonio Castiglione che ha spiegato come l’ autismo, o meglio, i disturbi dello spettro autistico, “sono ancora un mondo ancora poco esplorato e che ha con infinite declinazioni, ma altrettante potenzialità. Sono tante le famiglie che lottano ogni giorno non tanto contro l’indifferenza della gente, ma contro la poca sensibilità verso queste famiglie. Bisogna dare più valore alla gentilezza, al sostegno, all’integrazione.” La Consigliere del CSV Calabria Centro, Lucia Sacco, da anni sostenitrice del TS e del mondo del volontariato in genere, ha fatto presente” che bisogna intervenire con operazioni di supporto rappresentate da terapie che insegnano ad affrontare la percezione della nostra realtà, ma soprattutto di come sia importante la presenza delle famiglie con l’ausilio di tutti e che solo un lavoro di rete può addivenire a risultati più significativi”. La manifestazione ha visto anche la partecipazione della Scuola di danza Latin Academy Torre Melissa con il Maestro Buscema Francesco che con la sua ottima squadra di bambine e giovani ballerine ha allietato la mattinata con straordinarie coreografie dedicate alla tematica trattata. Non è mancata, come spesso fanno, L’ Associazione Automoto Storiche Kroton Magna Grecia con il Presidente Fabiano Franco , sempre pronti a sostegno di queste manifestazioni, ad operare a favore delle persone più fragili e Speciali. Naturalmente come sempre accade, i ringraziamenti agli sponsor per la riuscita dell’evento. Sostenuta anche da molti volontari come: Daniele Crudo, Giuseppe Scicchitano, Rosella Mazzucca, Anna Lisa Malena, Rosa Gioia, Paola Tedeschi. La Manifestazione si è conclusa con la sfilata delle Auto D’epoca coinvolgendo e ospitando i bambini presenti.







