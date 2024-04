Termina con la vittoria nella sfida playout il campionato per il Real Krimisa raggiungendo così l’obbiettivo primario della stagione, conservare la categoria.

Parte subito forte il Real Krimisa infatti bastano dueminuti per la squadra cirotana per trovare la rete del vantaggio grazie ad una veloce ripartenza di Gentile che entra centralmente calcia in porta, il portiere respinge, sulla respinta e lesto sempre Gentile a ribadire in rete.

Una sola squadra in campo, il Real Krimisa colleziona occasioni a iosa andando ancora vicino alla rete al sesto con una buona triangolazione Gentile Malena con quest’ultimo trovato sul secondo palo a mancare la rete per pochi centimetri.

Il raddoppio è nell’aria ed arriva un minuto più tardi, grande giocata di Gentile che passa in mezzo a tre avversari e serve Ceravolo che si accentra e dalla distanza non lascia scampo a Piazza.

Ancora Ceravolo all’ottavo, riceve palla e lascia partire un bolide con Piazza che si salva con un’ottimo intervento.

All’undicesimo il Guardia accorcia le distanze a seguito di un calcio di punizione battuto da Occhiuzzi trova l’incrocio dei pali.

Il Real Krimisa non ci sta e si riporta in avanti alla ricerca della rete, ma il portiere ospite salva più volte la propria squadra dalla debacle.

In avanti alla ricerca della rete il Real Krimisa lascia qualche spazio, ed al 29° su una bella ripartenza Mannarino si fa trovare pronto sul secondo pale e ribadisce in rete per il 2:2

Si chiude quindi sul 2:2 il primo tempo squadre negli spogliatoi per riordinare le idee.

Il secondo tempo comincia con il Real Krimisa in avanti per cercare di rimettere sui giusti binari la partita ma e il Guardia, a sorpresa, a trovare la rete del vantaggio con Santoro che a centro area si gira ed insacca.

Partita con tanti ribaltoni, infatti il Real Krimisa riesce prima a pareggiare con Gentile che va via in mezzo a tre avversari e va a siglare la sua seconda rete, poco dopo Malena parte via centrale serve Ceravololargo che non lascia scampo a Piazza.

Al 20° arriva il nuovo pari ospite, azione da angolo e tapin vincente di Martino.







ADVERTISEMENT

Con il Real Krimisa in avanti alla ricerca della rete del vantaggio e ancora il Guardia che, con un contropiede micidiale, trova la rete del 5:4.

Il pari cirotano arriva subito palla tra i piedi di Gentile che serve Ceravolo per l’ennesimo missile terra-terra con Piazza che può solo raccogliere la palla in fondo alla rete.

La chiude definitivamente Ceravolo al 26°, servito ancora da Gentile da posizione defilata segna la rete del definitivo 6.5.

Alla fine dei 2 minuti di recupero arriva il triplice fischio dell’arbitro che sancisce la fine delle ostilità e l’inizio dei festeggiamenti dei Ragazzi di mister Surace.

Queste le dichiarazioni rilasciate dalla dirigenza tutta sui social:

“A bocce ferme dopo aver festeggiato una meritata salvezza sentiamo il dovere di ringraziare i numerosi calcettisti che hanno lottato partita dopo partita onorando la nostra maglia è la nostra città, ragazzi e ragazze che non si sono risparmiati/e facendo tanti sacrifici, diciamo grazie all’amministrazione comunale per la vicinanza avuta per tutta l’attività agonistica ma soprattutto ringraziamo gli sponsor senza i quali la nostra associazioni non potrebbe svolgere quest’importante opera sociale tutto ciò ci spinge ad andare avanti, grazie a tutti e vi diamo un arrivederci al prossimo campionato!”.