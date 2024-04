Dal 16 al 24 Aprile 2024, la città di Crotone ospiterà la Settimana Regionale delle Competizioni Sportive Scolastiche, un evento di grande rilevanza per i giovani della Calabria, incentrato non solo sulla competizione atletica, ma soprattutto sui valori fondamentali dell’educazione e della convivenza comunitaria.

Una Celebrazione dello Sport e dei Valori Umani

Lo sport è un veicolo per trasmettere valori essenziali quali impegno, determinazione, rispetto delle regole e lealtà. In questo contesto, la Settimana Regionale delle Competizioni Sportive Scolastiche diventa un’opportunità per i giovani calabresi di vivere un’esperienza arricchente, imparando non solo a competere in modo sano, ma anche a collaborare e a crescere insieme.

Cerimonia di Apertura: Calabria Terra di Atleti

La manifestazione avrà inizio il 16 Aprile 2024 con la suggestiva Cerimonia di Apertura, che si terrà in Piazza Duomo a Crotone alle ore 17:00. L’evento sarà arricchito dalla presenza di autorità religiose, politiche, militari e civili, che daranno il via a una settimana intensa di gare e emozioni.

Programma:

16:00: Raduno in piazza della Resistenza

16:30: Sfilata delle rappresentative scolastiche

Sfilata delle rappresentative scolastiche 17:00: Cerimonia di Apertura delle Competizioni Sportive Scolastiche alla presenza di autorità religiose, politiche, militari e civili Saluti Autorità Inno nazionale e Inno europeo, eseguiti dal Coro Polifonico “Anna Frank” Arrivo del tedoforo in piazza Duomo e accensione della fiamma olimpica Benedizione delle corone di ulivo e delle bandiere “Scuola Campione Regionale” Pronuncia del giuramento degli atleti e dei giudici di gara Programma artistico a cura di: Settore Moda dell’IPSIA “Barlacchi” di Crotone I.C. “Rosmini” Crotone, Coro Polifonico “Anna Frank”

Cerimonia di Apertura delle Competizioni Sportive Scolastiche alla presenza di autorità religiose, politiche, militari e civili Chiusura manifestazione

Un Programma Coinvolgente

Il programma prevede un’ampia varietà di discipline sportive, tra cui Atletica Leggera, Badminton, Calcio a 5, Orienteering, Pallacanestro, Pallavolo, Pallamano e Tag Rugby. Durante la settimana, le scuole calabresi si sfideranno nelle competizioni, culminando con la premiazione dei vincitori il 24 Aprile, durante la quale saranno assegnati 49 titoli regionali e 436 medaglie.

Promuovere Valori e Riflettere sull’Identità Culturale

Oltre alla competizione atletica, l’evento mira a promuovere valori più ampi, come l’identità culturale della Calabria, la lotta alla sedentarietà e la promozione di stili di vita sani. Si vuole anche riflettere su come lo sport possa migliorare la qualità della vita della comunità e favorire l’inclusione sociale.

Un Impegno Condiviso per il Futuro

Le Competizioni Sportive Scolastiche sono promosse ed organizzate dall’USR per la Calabria Coordinamento di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva, in collaborazione con diverse istituzioni e enti, dimostrando un impegno condiviso per il benessere e lo sviluppo dei giovani calabresi.







Conclusioni: Educazione e Sport per un Futuro Migliore

La combinazione di educazione e sport è fondamentale per la formazione dei giovani, non solo dal punto di vista fisico, ma anche per lo sviluppo di competenze sociali e personali. La Settimana Regionale delle Competizioni Sportive Scolastiche rappresenta un momento significativo per la Calabria, unendo lo spirito competitivo allo spirito olimpico di amicizia, pace e fair play.

In conclusione, l’evento non è solo un’occasione per celebrare lo sport, ma anche per promuovere valori fondamentali e per riflettere sull’importanza dell’attività fisica e sportiva nell’educazione dei giovani. Con la partecipazione attiva di docenti, studenti e istituzioni, si auspica di creare un futuro migliore per la Calabria attraverso lo sport e la cultura dell’educazione fisica.

A renderlo noto il Direttore Generale USR per la Calabria, Antonella Iunti

vedi PROGRAMMA COMPLETO