Accompagnati dagli esperti soci del Circolo Ibis , andremo in questo trekking a vivere una vera giornata da pastore nell’azienda agricola Garofalo Carmelo a Trepido’.Un giorno da pastore è un’esperienza carica di fascino e suggestione. Ti farà entrare in un mondo fatto di suoni, colori e meraviglie che rimanendo in città difficilmente si potranno ammirare. Vivere una giornata all’insegna della natura sarà un toccasana per grandi e fanciulli che troveranno infinitamente interessante, oltre che divertente, accudire le greggi al pascolo, mungere le pecore e le capre , provvedendo alla loro cura. A fine giornata ci sarà la consapevolezza di aver fatto qualcosa di veramente straordinario: azioni che il pastore svolge quotidianamente da migliaia di anni per farci arrivare il latte e il formaggio in tavola!

APPUNTAMENTO: Domenica 21 Aprile h 09.30 P.le NETTUNO

Cosa portare: Scarpe da trekking,abbigliamento antivento, acqua.

PRENOTAZIONE E REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA

Quota di partecipazione con Pranzo del pastore e Assicurazione

Adulti 40 euro / Bambini 15 euro

SEGRETERIA CIRCOLO IBIS: 349 4674358

Trepido’ Soprano

