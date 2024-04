Share on Twitter

Il Liceo Classico “Diodato Borrelli” di Santa Severina si è distinto ancora una volta nell’ambito culturale con la sua partecipazione alla “Notte Nazionale del Liceo Classico” il 19 aprile 2024. Questo evento annuale, promosso dalla rete scolastica dei Licei Classici italiani, mira a rinnovare l’interesse per gli studi classici e a coinvolgere nuove generazioni e l’opinione pubblica.

“Κοινή: le parole sono ponti”, questo il titolo scelto dal Liceo per la sua serata, riflette perfettamente l’essenza della comunicazione come strumento di unione e comprensione tra le persone. La sigla “Terra di mezzo”, composta dagli studenti stessi, ha dato il via all’evento, sottolineando l’importanza della lotta contro l’odio e la discriminazione.

Un momento di grande rilievo è stata l’intervista al Sottosegretario di Stato Alberto Barachini, incentrata sulla difesa del pluralismo informativo e sul contrasto alle fake news. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di discutere temi cruciali per la democrazia e per il giornalismo con una figura istituzionale di spicco.







La serata ha visto anche la brillante performance teatrale degli studenti, che hanno messo in scena un passaggio da “Ione” di Euripide, dedicando un momento speciale alla denuncia della violenza sulle donne. Questo gesto ha sottolineato il potere del teatro come mezzo di sensibilizzazione e denuncia sociale.

Non sono mancati momenti dedicati all’arte, alla poesia, alla musica e a progetti come l’esperienza al MUNER di New York e la drammatizzazione delle “Heroides” di Ovidio. L’evento ha offerto una panoramica completa delle attività e delle passioni degli studenti del Liceo.

Il Comitato Organizzativo, gli studenti, i docenti e il Dirigente Scolastico del Liceo Classico “D. Borrelli” hanno dimostrato ancora una volta grande impegno e dedizione, regalando al pubblico una serata ricca e stimolante. La Notte Nazionale del Liceo Classico è stata un successo, confermando l’importanza degli studi classici e della comunicazione come strumenti di crescita personale e sociale.