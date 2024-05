Share on Twitter

Share on Facebook

CRUCOLI – “Sarebbe di estrema utilità, per gli utenti, anticipare di almeno 10 o 15 minuti la partenza del treno Regionale 5646 che da Crotone raggiunge Sibari in coincidenza con il Frecciarossa delle 6:27.”

Così il Consigliere Comunale di Crucoli, Luigi Aiello, in una sua lettera recapitata all’On. Domenico Furgiuele (Lega), eletto alla Camera dei Deputati nel 2022 ed attualmente Segretario della IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni).

Nell’indicare dettagliatamente gli orari e le fermate del Regionale, Aiello, nella missiva fa notare che con l’arrivo a Sibari alle ore 6:17 i passeggeri in transito hanno attualmente appena dieci minuti di tempo per usufruire della partenza del Frecciarossa 8509 con il quale in appena 4 ore e mezza si può raggiungere Roma (fermate a Termini e Tiburtina), Firenze (6 ore), Bologna (meno di 7 ore), Verona (alle 14:20) e quindi Trento (15:17) e Bolzano, dopo 9 ore e mezza.







ADVERTISEMENT

“Dieci minuti che, – prosegue il consigliere crucolese – dalle molteplici lamentele ascoltate in questi mesi, risultano oggettivamente pochi, anche se il Regionale dovesse rispettare tutti gli orari delle fermate a Cirò, Cariati, Mirto, Rossano e Corigliano.”

Da qui la sollecitazione di Aiello, presso il Segretario della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, di farsi promotore di una sensibile variazione dell’orario di partenza da Crotone del treno Regionale 5646.