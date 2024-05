Florinda Carbone, studentessa della classe terza A della scuola secondaria di primo grado di Margherita- Ic Papanice, si aggiudica per il secondo anno consecutivo il titolo della “più veloce di Crotone”.

La giovane promessa ha conquistato il podio durante la manifestazione che si è tenuta nei giorni scorsi presso la Pista di Atletica Leggera di Crotone. La gara di corsa veloce sulla distanza di 60 metri è stata organizzata dal Centro Sportivo Scolastico dell’IC Cutuli in collaborazione con l’Ufficio Educazione Fisica dell’A.T. di Crotone, il Comune di Crotone Assessorato allo Sport, la Fidal Crotone, l’AONI la SAKRO. Già in batteria la studentessa Carbone, allenata dal docente di Scienze motorie dell’istituto, Fabio Marcellino, aveva dimostrato di essere in condizioni eccellenti. Con uno sprint da applausi ha bruciato la pista agguantando il risultato per la seconda volta, nella categoria secondaria di primo grado. Soddisfazione per l’importante traguardo sportivo è stata espressa dalla dirigente dell’Ic Papanice, Franca Gisella Parise. La premiazione si è tenuta presso Il PalaKrò.







