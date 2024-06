Si è svolto sabato 1° giugno 2024 la seconda e la terza parte del Service: “Testimoni di Speranza”. La giornata ha avuto inizio con un Caminetto a tema: “Testimoni di Speranza- Resilienza, indignazione e coraggio” presso i locali dell’Istituto Omnicomprensivo di Strongoli. Di prestigio e d’eccezione gli interventi. Tra cui quelli di S.Ecc. Dott. Maurizio Vallone, Direttore Generale della Direzione Investigativa Antimafia, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza e Direttore Generale della scuola di Perfezionamento della Polizia di Stato. Sono intervenuti poi il Commissario Capo Dott. Manna in delega del Sig. Questore di Crotone, il Dott. Tata delegato provinciale di “Libera” sezione di Crotone, la Dirigente dell’istituto Dott.ssa Marina Agostino e Ludovica Zoccali, referente Distrettuale per Testimoni di Speranza. Presenti il Capitano Iacono, Comandante di Compagnia dei Carabinieri Stazione di Cirò Marina, e diversi uomini di Stato e Militari. Coinvolgente l’intervento del Presidente del Rotaract Club di Strongoli, Domenico Rosario Leotta che fin dal primo giorno di attività ha espresso la volontà di organizzare questa giornata. Dopo il Caminetto, autorità, insegnanti e alunni hanno avviato una marcia della Legalità fino al Lungomare, dove è stata scoperta la Targa posta in onore di tutti i Testimoni di Speranza. Il Rotaract Club di Strongoli ringrazia tutti coloro i quali hanno collaborato nella realizzazione del Service, convinti che la nostra amata Calabria possa effettivamente cambiare, in modo che sia giusta, libera e fiera. “<<Quale modo migliore se non questo per festeggiare il nostro primo anniversario dalla Costituzione, poter gridare a viso scoperto e al Mondo intero da che parte stiamo.”>> ha dichiarato il Presidente del Club. Il Service segna la conclusione del primo anno di operato del Rotaract Club di Strongoli, che guarda al futuro con speranza e positività.







ADVERTISEMENT