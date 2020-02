Cirò Marina: Grandi risultati per la palestra Warpedo del Maestro Pirillo

Si è svolto a Rossano (CS) il 09/02/20 il campionato interregionale SPARTAN FIGHT

Rossano,

giovedì 13 Febbraio 2020.

Si è svolto a Rossano (CS) il 09/02/20 il campionato interregionale SPARTAN FIGHT (k1,kick boxing,muay thay,boxe,grappling), valido come qualificazione per il mondiale XFC a Roma. Il Torneo è stato organizzato dal Presidente Regionale, Rossini Giuseppe e dal presidente della XFC Alessandro Cecchini.

A partecipare alla competizione sono ben 7 gli atleti della scuola del M° Pirillo in diversi stili:

-LONETTI LUDOVICA 1°CLASS. CAMPIONE INTERREGIONALE POINT FIGHTING per questa ragazza di soli 13 anni è stata la prima esperienza in questo stile dove ha saputo destreggiarsi battendo il suo avversario.

-LONETTI LUDOVICA 1°CLASS. CAMPIONE INTERREGIONALE STILE K1 in questo incontro la Lonetti ha dovuto dare il meglio di se affrontando una ragazza esperta nella k1 e già detentore del titolo,ma questo no è bastato a fermare la determinazione di questa ragazza aggiudicandosi l’incontro ed il titolo. Portando così a casa è nel suo paese Torre Melissa 2 titoli importanti.

-SIENA CARMINE 1° CLASS. CAMPIONE INTERREGIONALE STILE KICK BOXING grande debutto x questo ragazzo che affronta un atleta ben preparato di Salerno dove riesce ad aggiudicarsi una grande vittoria.

-COSTANTINO SALVATORE 1°CLASS CAMPIONE INTERREGIONALE STILE KICK BOXING con grande coraggio questo ragazzo si presenta sul ring con un atleta di 3 anni più grande,ma durante la prima ripresa l’avversario di Costantino si ritira per problemi muscolari vincendo così l’incontro.

-COSTANTINO SALVATORE 2°CLASS STILE K1 VICE CAMPIONE INTERREGIONALE nonostante l’incontro molto combattuto per qualche occasione concessa di troppo al suo avversario l’atleta Costantino vede sfumare il primo posto contro un valido atleta Pugliese.

-CINEFRA NICOLA 2° CLASS. VICE CAMPIONE INTERREGIONALE STILE KICK BOXING per chi ha potuto assistere a questo incontro giudicato uno dei migliori del torneo dove ha visto Cinefra di 16 anni alla sua prima esperienza Kick affrontare un Capione Nazionale di kick boxing di 19 anni,una battaglia colpo su colpo dove l’uno cercava di dominare sull’altro. Anche se Cinefra ne esce sconfitto riceve i complimenti da parte di tutti i presenti per la spettacolarità dell’incontro.

-DE BERTOLO SALVATORE 2°CLASS.VICE CAMPIONE INTERREGIONALE STILE K1 anche per lui al suo primo incontro si è espresso nel migliore dei modi anche se c’è da dire che con un po’ di impegno e concentrazione in più avrebbe fatto suo l’incontro, ma va bene così.

-ROSATI DOMINIK sale sul ring ma il suo avversario rinuncia all’incontro abbandonando,durante la premiazione l’atleta Rosati da grande guerriero rinuncia al titolo ed al cinturone da campione,gesto che ha lasciato a bocca aperta i presenti perché chiunque anche solo per vanto avrebbe preso il premio,ma questi ragazzi sono abituati a meritarle le cose no ad averle in regalo.

-CARIATI GIUSEPPE dopo giorni di preparazione non ha potuto combattere per abbandono del suo avversario anche lui rinuncia al titolo a tavolino.

Soddisfatto di questi ragazzi dice il Maestro Pirillo Francesco Cataldo che anno dopo anno stanno lasciando una grande impronta per le ARTI MARZIALI nel nostro paese, con il WARPEDO PANKRATION Riconosciuto dalla Fipa FIJLKAM e dal CONI, disciplina completa dove un atleta è in grado di potenziare ed imparare ad usare ogni parte del corpo,per questo motivo riusciamo ad affrontare avversari in diversi stili da Combattimento come visto in questi anni. Per il 2020 posso solo dire di essere stati i primi ed unici ad aver portato a Cirò Marina 4 Cinturoni che valgono come titolo interregionale XFC e 3 medaglioni su 5 atleti che hanno gareggiato. Questo è solo il primo risultato dei tanti eventi in programma per il 2020.







