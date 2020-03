Calcio, Serie B, 27^ giornata: Crotone vs Pisa 1-0

Terza vittoria consecutiva per gli squali che nel turno infrasettimanale battono anche il Pisa grazie ad un gol di Simy nel recupero e ora sono ad un solo punto dal secondo posto

La Redazione

Crotone,

mercoledì 04 Marzo 2020.

Il primo brivido della serata lo regala Golemic di testa su corner al bacio di Barberis dalla destra ma la sfera sorvola la traversa. Il Pisa è ben messo in campo ma i rossoblù dimostrano di essere in gran forma e sfiorano a ripetizione il vantaggio: al 26’ Molina ci prova di sinistro con Gori che effettua un ottimo intervento mandando in corner. Sull’angolo successivo è ancora Golemic a deviarla di testa e Soddimo salva tra le proteste di casa perché la palla avrebbe oltrepassato la linea.

Nella ripresa si continua sullo stesso copione con gli squali che spingono alla ricerca della rete ma i toscani si chiudono bene. Al 62’ Stroppa opta per un doppio cambio inserendo Messias e Mustacchio per Armenteros e Mazzotta. Mustacchio poco dopo è pericoloso con un rasoterra di destro che va di poco fuori. Gli ospiti si affidano a qualche ripartenza come avviene con Pinato al 71’ , ottima la risposta di Cordaz. Tra il 72’ e il 75’ i rossoblù vanno vicinissimi al gol con Simy, colpo di testa fuori, e Messias, gran destro a sfiorare l’incrocio.

Nel finale premono sull’acceleratore i padroni di casa mentre gli ospiti restano in dieci nel recupero per l’espulsione diretta di Belli. Al 93’ Simy fa esplodere di gioia lo Scida mettendo alle spalle di Gori l’ottima palla servita da Mustacchio: 27 reti in totale in B per lui con la casacca rossoblù che eguaglia Ciano e Gabionetta in cima alla classifica di tutti i tempi.

TABELLINO

CROTONE: Cordaz; Curado, Marrone, Cuomo; Molina, Benali, Barberis, Crociata (86’ Jankovic), Mazzotta (62’ Mustacchio); Armenteros (62’ Messias), Simy. A disp: Festa (GK), Figliuzzi (GK), Spolli, Golemic, Bellodi, Gerbo, Gomelt, Gigliotti, Zak. All. Stroppa

PISA: Gori; Benedetti, Caracciolo, Meroni (63’ Pisano); Siega, Pinato (78’ De Viti), Marin, Soddimo, Belli; Marconi, Vido (57’ Lisi). A disp: Perilli (GK), Dekic (GK), Ingrosso, Perazzolo, Minesso, Pompetti, Gucher, Masucci, Moscardelli. All. D’Angelo

Arbitro: Prontera di Bologna

Rete: 93’ Simy (C)

Ammoniti: Barberis (C), Siega (P), Meroni (P), Marrone (C), Soddimo (P), Benedetti (P), Gori (P), De Vitis (P)

Espulso: 92’ Belli (P)

