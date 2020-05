Emergenza coronavirus, la Lilt Crotone verso la riapertura dell’attività ambulatoriale in sicurezza

La nota di Patrizia Pagliuso, presidente Lilt Crotone

La Redazione

Crotone,

venerdì 15 Maggio 2020.

Claudio Carallo, dirigente medico di medicina interna presso l’azienda ospedaliera universitaria Mater domini di Catanzaro, esperto di Covid 19, entra a far parte della squadra di volontari della sezione provinciale di Crotone della Lilt, Lega italiana per la lotta ai tumori. Carallo supporterà la Lilt, in questa fase di emergenza coronavirus, per consentire la riapertura dell’attività ambulatoriale della sede di Crotone in sicurezza. Carallo, nei mesi scorsi,ha aderito come volontario alla richiesta della Protezione Civile che ha reclutato in tutto il territorio nazionale medici da inviare nelle zone più colpite dal coronavirus, ed è stato assegnato al centro Covid di Trento, dove ha operato, anche come ricercatore. Ora, grazie a questa nuova sinergia con la Lilt di Crotone, presterà la sua opera di volontariato sia per attuare tutti i protocolli sanitari anti Covid sia come ricercatore per supportare la sezione su attività e progetti scientifici.

“Siamo molto contenti di questa nuova collaborazione- ha dichiarato Patrizia Pagliuso, presidente Lilt Crotone – che va ad arricchire la nostra squadra di volontari. Stiamo mettendo in atto tutto quanto richiesto a livello nazionale e regionale per riaprire al piĂą presto l’attivitĂ di screening. In questi mesi ci siamo tutti concentrati sul virus ma non dobbiamo dimenticare la prevenzione secondaria, arma vincente per battere sul tempo i tumori. Entro la fine del mese contiamo di riaprire in sicurezza il nostro poliambulatorio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA