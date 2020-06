False dichiarazioni per ricevere “buoni spesa”, denunciate 6 persone a Roccabernarda

I Carabinieri della Stazione di Roccabernarda hanno deferito in stato di libertĂ 6 soggetti

Comunicato dei Carabinieri

Roccabernarda,

mercoledì 03 Giugno 2020.

I Carabinieri della Stazione di Roccabernarda hanno deferito in stato di libertà 6 soggetti, tutti del luogo, resosi responsabili di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Nello specifico i militari, a seguito di accertamenti, appuravano che gli stessi, al fine di ottenere i buoni spesa, erogati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in atto, dichiaravano attestazioni false al Comune di Roccabernarda.







© RIPRODUZIONE RISERVATA