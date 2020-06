La Regione attiva la “Vendemmia verde”: oltre un milione d’euro per sostenere il comparto vitinivicolo, al via presentazione domande

Termini in scadenza il 25 giugno

La Redazione

Catanzaro,

mercoledì 17 Giugno 2020.

PiĂą di un milione d’euro per sostenere il comparto vitinivicolo oggi in stato di crisi. Pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande: termini in scadenza il 25 giugno.

Un primo, concreto aiuto alla filiera vitivinicola calabrese, segnata dall’emergenza Coronavirus. Con decreto assunto in data odierna, il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria ha approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande d’aiuto per la campagna vitivinicola 2019/2020, attivando la misura della vendemmia verde, consistente in un sostegno al reddito in favore dei produttori che decidano di procedere all’eliminazione dei grappoli di uva dalla pianta prima che questi giungano a maturazione. Una scelta per molti versi obbligata, presa sentiti i Consorzi di Tutela, per evitare di andare incontro ad un crollo del mercato dovuto all’eccesso di prodotto per l’annata 2020, in considerazione del sostanziale blocco dei canali di destinazione del vino calabrese: hotel, ristoranti, catering. Da qui la scelta della Regione di sostenere questo cammino, con uno stanziamento di 1.169.735,86 euro ritagliati attraverso una rimodulazione finanziaria dell’OCM vino. “La stringente necessitĂ di arginare le nefaste conseguenze della pandemia – spiega l’Assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – ci ha portato a valutare l’adozione di diversi strumenti, compreso quella della vendemmia verde, che avevamo sempre considerato quale extrema ratio e sulla quale, al pari dei Consorzi di Tutela, conservo le mie riserve. Tuttavia, alla luce dell’aggravarsi della situazione, dopo aver peraltro giĂ dichiarato lo stato di crisi del comparto vitivinicolo, abbiamo dato corso ad una rimodulazione dei fondi a valere sull’OCM vino, recuperando risorse che sarebbero andate perdute e che ora, invece, investiremo per fronteggiare l’emergenza”. Una decisione, precisa l’Assessore, “che si pone quale primo passo a cui seguirĂ l’adozione degli interventi che sarĂ possibile concretizzare attraverso il DL Rilancio e l’OCM, rispettivamente per la vendemmia selettiva e la distillazione di crisi, senza escludere ogni altra possibilitĂ , in aderenza a quanto concordato con la filiera nei vari incontri sin qui svoltisi”. Intanto, si potrĂ fare affidamento da subito sulle somme prontamente ricavate. I termini per la presentazione delle domande di aiuto scadranno il 25 Giugno prossimo. L’avviso integrale è disponibile sul portale della Regione Calabria. Parallelamente, come stabilito nel corso della Conferenza Stato-Regioni svoltasi in mattinata, avrĂ luogo l’attivazione della misura di distillazione di crisi per la campagna 2019-2020, secondo modalitĂ e criteri riportati nell’avviso giĂ pubblicato sul portale della Regione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA