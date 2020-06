Crucoli Torretta: oggi pomeriggio i funerali di Giacomo Capalbo, ennesima vittima sulla 106

Intanto la Procura di Castrovillari ha avviato un procedimento per omicidio stradale

Nunzio Esposito

CRUCOLI TORRETTA,

mercoledì 17 Giugno 2020.

Giacomo Capalbo

Oggi pomeriggio, alle 17,00, l’ultimo saluto a Giacomo Capalbo, il trentaseienne rimasto vittima dell’ennesimo incidente mortale (il quarto dall’inizio dell’anno) sulla tristemente famosa “strada della morte”, la statale 106 Jonica, nello scontro verificatosi domenica scorsa, 14 giugno, poco dopo le 13,00.

Solo verso le 22,30 di ieri la salma del giovane è stata infatti riconsegnata ai familiari, dopo che la Procura di Castrovillari, nella persona del Pubblico Ministero, dott.ssa Valentina Draetta, che aveva subito aperto un procedimento penale per il reato di omicidio stradale nei confronti dell’automobilista coinvolto nell’incidente, non ha ritenuto necessario disporre l’esame autoptico sul corpo della vittima, dando quindi nella serata di martedì il nulla osta per le esequie.

Intanto i congiunti della vittima, intenzionati ovviamente a fare piena luce sulle cause e le responsabilità del sinistro, per essere assistiti e per ottenere giustizia, attraverso il consulente personale, dott. Giuseppe Cilidonio, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che si è già attivato per acquisire tutti gli atti e per monitorare l’attività della magistratura inquirente.

La scena dell’incidente SS 106 Mandatoriccio Mare

Secondo quanto riporta una nota stampa diffusa questa mattina dalla stessa Studio3A, “Capalbo, che a Torretta gestiva, con il padre Gennaro e gli zii, il supermercato di famiglia, mentre procedeva per la sua strada in sella alla sua Hornet 600, si è trovato improvvisamente davanti l’auto condotta da un uomo residente a Mandatoriccio e con a bordo la moglie e le due figliolette, il quale, provenendo dal senso opposto di marcia, ha svoltato a sinistra, in un tratto peraltro con linea continua, per accedere ad una proprietà privata, la casa di un parente.”

La dinamica è al vaglio della locale stazione dei Carabinieri, – precisa lo stesso comunicato stampa – ma l’impatto è stato inevitabile e terribile, al punto che il centauro è stato sbalzato dalla moto rovinando sull’asfalto e morendo praticamente sul colpo.

Come dicevamo, si tratta della quarta croce dall’inizio dell’anno, in appena tre mesi considerato il blocco della circolazione per il coronavirus, sulla famigerata “Strada della morte”, il cui tristissimo primato è stato anche ricordato dall’Associazione “Basta vittime sulla Statale 106” nel proprio messaggio di cordoglio rivolto alla famiglia Capalbo.

“Giacomo era la colonna della famiglia, era lui che principalmente mandava avanti la nostra attività commerciale, ricorda commosso il fratello Alfonso.

Ma ancor di più una persona gentile e generosa, conosciuta e benvoluta da tutti a Torretta, piena di vita, un grande appassionato di sport, soprattutto calcetto e moto (quest’anno, prima dello stop per la pandemia, aveva vestilo la maglia della Crucolese, nel campionato di terza categoria), e sempre pronto a sostenere tutte le iniziative e gli eventi promossi in paese dalle varie associazioni.

Sarà un’altra settimana di lacrime e di rabbia per la nostra comunità che in poco più di un anno perde un altro suo giovane figlio: Francesco “Dissident” Cerminara, Alessandro Sasì Palopoli, e oggi Giacomo Capalbo, vittime inconsapevoli e premature di un destino che, seppur in modi e cause diverse, li ha strappati da questa vita terrena nonostante i loro sogni, le loro speranze, i loro affetti, le loro strade ancora lunghe da percorrere.

Un’altra scomparsa ingiustificabile, questa di Giacomì, come amavano chiamarlo in tanti e come ora ricorda anche quello striscione con un grande cuore al centro posto sulla ringhiera del sottopasso ferroviario a pochi metri dall’attività commerciale di famiglia e dalla sua casa.

Sarà dunque tutta la comunità locale, nel tardo pomeriggio di oggi, nella chiesa della parrocchia Madre della Chiesa, a dargli l’ultimo saluto e a stringersi ai suoi cari, la mamma Antonietta, il papà Gennaro, il fratello Alfonso, la sorella Giusy, l’amato nipotino Andrea di soli dieci mesi, gli anziani nonni Filomena, Giacomo e Giuseppina, i cognati Roberta e Antonio, zii, cugini e parenti tutti.

