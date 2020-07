A breve il servizio navetta per il mare, in piena sicurezza a Cotronei

Lo ha deciso l’esecutivo guidato da Nicola Belcastro, che ha recepito la proposta avanzata dall’assessore al turismo Vincenzo Girimonte

Cotronei,

mercoledì 01 Luglio 2020.

Nonostante l’emergenza Covid con le relative restrizioni, l’amministrazione comunale di Cotronei ha inteso assicurare anche per questa stagione estiva il servizio navetta per le localitĂ di mare, che tanto successo in termini di gradimento ha riscosso negli anni passati. Lo ha deciso l’esecutivo guidato da Nicola Belcastro, che ha recepito la proposta avanzata dall’assessore al turismo Vincenzo Girimonte. E’ quest’ultimo a rendere noto che il servizio, offerto a titolo gratuito, sarĂ attivo dalla metĂ del mese di luglio, e andrĂ avanti nei giorni prestabiliti per quasi tutto il mese di agosto. Le localitĂ di destinazione, come di consueto saranno la marina di Strongoli, ma si prevede anche di poter far visita all’Acquapark Odissea 2000 di Rossano. <Naturalmente – spiega Girimonte – ci si muoverĂ adottando tutte le indicazioni e le linee guida relative ai comportamenti anti contagio, in modo da offrire agli utenti che ne vorranno fruire un servizio in tutta sicurezza>. A guardare le esperienze passate il servizio in questione, a costo zero per l’utenza, è stato particolarmente apprezzato dalle fasce piĂą giovani della comunitĂ cotronellara, ma anche dalle famiglie meno abbienti, che hanno avuto la possibilitĂ di concedersi qualche giorno di vacanza a costi molto ridotti. Da qui la decisione di riproporre il servizio, anche per lanciare un messaggio di ripresa e di normalizzazione in questo triste e particolare periodo.    Â

