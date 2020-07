Campionato finito in anticipo per 11: Pjanic e Rebic tra gli squalificati. Fermato anche Sarri

Campionato finito in anticipo per 11: Pjanic e Rebic tra gli squalificati. Fermato anche Sarri Erano tutti diffidati. Nicola squalificato e multato per gli insulti della panchina a Maresca continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 30 Luglio 2020.

Campionato finito in anticipo per 11: Pjanic e Rebic tra gli squalificati. Fermato anche Sarri

Erano tutti diffidati. Nicola squalificato e multato per gli insulti della panchina a Maresca



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA