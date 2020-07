Ciclone De Laurentiis in Lega: “Cts, cervelloni o cervellotici? Dobbiamo forse emigrare?”

giovedì 30 Luglio 2020.

Ciclone De Laurentiis in Lega: “Cts, cervelloni o cervellotici? Dobbiamo forse emigrare?”

Il numero uno del club azzurro conferma Osimhen (“Aspettate qualche giorno per il tweet”), trema per la trasferta a Barcellona (“Perché non in Germania o Portogallo?”) e sulla ripresa del calcio afferma: “Il 12 settembre è folle. E riaprite gli stadi!”



