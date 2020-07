Milik si Ã¨ promesso alla Juve: Bernardeschi la chiave per convincere il Napoli?

Milik si è promesso alla Juve: Bernardeschi la chiave per convincere il Napoli?

Milik si è promesso alla Juve: Bernardeschi la chiave per convincere il Napoli? De Laurentiis chiede 50 milioni per la punta, troppi per i bianconeri per un giocatore in scadenza tra 10 mesi. E l’Atletico vigila sulla trattativa… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 30 Luglio 2020.

