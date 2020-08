Crotonecalcio, dopo Barberis passato al Monza, anche Cordaz in uscita con direzione Spal

Bocche cucite dai massimi responsabili pitagorici a proposito di eventuali arrivi per non “allarmare” la concorrenza

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

lunedì 03 Agosto 2020.

La

festa per la promozione in serie A presso lo stadio Ezio Scida ha rappresentato

anche il saluto finale alla cadetteria.

Senza

molti effetti speciali in considerazione del momento che il Paese sta vivendo a

causa del Coronavirus, alla presenza delle Istituzioni tra cui il presidente

della Lega di serie B Mauro Balata che ha premiato tutta la squadra, presente il

vescovo di Matera – Isernia e tifosissimo del Crotone, Giuseppe Caiazzo,

tornato allo Scida per premiare il

tecnico Giovanni Stroppa. Sulle gradinate una piccola rappresentanza dei tifosi

che non ha fatto mancare attraverso scroscianti applausi l’affetto nei

confronti di coloro che a turno sono

saliti sul palco. Poche parole da parte degli intervenuti: “I campionati si

vincono sul campo partita dopo partita – ha dichiarato Balata – ed il Crotone

ha saputo farlo mettendo in essere un’ottima qualità di squadra”. Per il

presidente Gianni Vrenna e il dg Raffaele Vrenna: “il Crotone nel prossimo

campionato non farà una comparsata perché allestiremo una squadra competitiva”.

Passata la festa, il calciomercato sarà l’argomento più gettonato nei prossimi

giorni ed i tifosi giĂ scalpitano per avere notizie dei nomi di giocatori in

entrata e uscita.

Bocche

cucite dagli addetti ai lavori, ma qualche notizia di eventuali operazioni in

uscita arriva da altre fonti. Dopo l’approdo del centrocampista Andrea Barberis

al Monza giĂ da qualche settimana, la Spal, come annuncia un giornale locale di

Ferrara, è interessata al portiere Alex Cordaz. Le due società (Monza e Spal)

vogliono affrontare il prossimo campionato di serie B da protagonisti per un

ritorno nella massima serie. I due pitagorici possiedono tecnica e competenza

per un campionato vincente. Entrambi nel Crotone vantano il primato di due

promozioni in serie A e disputato sempre con la maglia rossoblĂą due campionati

della massima serie. Per i tifosi i due giocatori rappresentano i “Bronzi di

Crotone” del terzo millennio per le cinque stagioni con la maglia rossoblù. Non

solo loro, in uscita per accasarsi al Parma, si parla anche del centrocampista

Ahmad Benali. Ma come tutte le squadre che raggiungono un determinato obiettivo

e tra le proprie fila ci sono giocatori che scalano la vetta dei goleador con

venti centri come nel caso di Simy, e di Messias che di gol ne ha fatto sei ed

è stato determinante per il successo finale, il cellulare del presidente Gianni

Vrenna e degli addetti al mercato, squilla in continuazione per sapere le

quotazioni dei propri giocatori. Anche quest’anno sarà un calciomercato lungo

che durerà dall’1 settembre al 5 ottobre, oltre trenta giorni in cui si

annunceranno centinaia di nomi di calciatori che passeranno da una societĂ

all’altra di continuo. I veri affari si concludono gli ultimi giorni, in certi

casi a poche ore dalla chiusura del mercato.

Inizio

campionati un’altra incognita, accantonate le date del 12 o del 19 settembre,

si pensa al primo weekend di ottobre come inizio della nuova stagione. Tale

slittamento a causa delle competizioni europee che termineranno il 21 e 23

agosto, e la conclusione dei play-off di serie B il 20 agosto.

