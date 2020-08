Misano apre al pubblico: 10 mila spettatori per i due GP

La Redazione24

,

giovedì 13 Agosto 2020.

Misano apre al pubblico: 10 mila spettatori per i due GP

Il circuito Marco Simoncelli per il doppio appuntamento del 13 e 20 settembre consentirà l’accesso, non sui prati, di un numero limitato di persone



