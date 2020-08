Il Consorzio Sportivo “Città di Crotone” consegna le chiavi del Palakrò al Comune

Il Consorzio Sportivo “CittĂ di Crotone” consegna le chiavi del Palakrò al Comune

Si è concluso il cammino dello Sport avviato nel Palakrò punto di riferimento per la città e soprattutto per i giovani della zona

Crotone,

domenica 16 Agosto 2020.

Palakro in festa prima del covid

La consegna delle chiavi è stato un momento triste e malinconico per tutto il Consorzio Sportivo Città di Crotone, ovvero Pallamano, Basket, Pallavolo, Karate e Lotta Olimpica. Il M° Enzo Migliarese si è visto assurgere alla carica di Presidente del Consorzio, dopo la dipartita di quella grande persona ed amico che è stato il compianto Presidente Egidio Carbone. Mi dispiace tanto che debba finire così – dice Migliarese – ho continuato il progetto con le ASD consorziate e devo dire che abbiamo ritrovato un equilibrio favoloso con il quale siamo riusciti a fondere stima, amicizia, rispetto, collaborazione, solidarietà e grande sinergia di intenti in un ambiente in cui ogni società ha profuso il suo contributo sia dal punto di vista economico (spese per le utenze, manutenzione ordinaria ecc..), sia nel mettere a disposizione i mezzi disponibili ad effettuare turni per custodia, pulizie, giardinaggio e tutti quegli abbellimenti vari, che ben si evincono dalle immagini interne ed esterne del Palakro. Non è un caso che un collaboratore e tifoso incallito dei nostri sport come Franco Nardi abbia messo disinteressatamente a disposizione la sua estrosità e capacità operativa prendendosi cura delle nostre esigenze e della struttura e ci dispiace che dopo tanta appassionata dedizione tutto vada nel dimenticatoio. Comunque, i responsabili dell’Ente intervenuti sono stati molto gentili, hanno espresso parole di conforto e dimostrata una velata tristezza e comprensione del nostro stato d’animo. La consegna delle chiavi e dello stabile è avvenuta secondo quanto prescritto e redigendo un apposito verbale.

Non riusciamo però a capire il perché sono

estromessi dal bando i Consorzi ed il perché dell’esosità delle tariffe che hanno

dell’incredibile; l’idea di produrre risorse economiche ed incassi (difficili

provenire da una ASD) tali da consentire guadagni e posti di lavoro certo,

sarebbe iniziativa lodevole, se non

fosse che cozza con gli interessi primari dello sport dilettantistico in genere

e crotonese in particolare, che sono ben altri, vale a dire volontariato,

socialità , altruismo, dilettantismo, solidarietà , ecc…ecc…

Personalmente – continua- Migliarese – mi fa

specie il fatto che il costo tariffario cosi come è stato interpretato vale

solo per chi, ora, dovrebbe gestire i

tre impianti sportivi e non per chi giĂ li ha gestiti. Ricapitoliamo guardando dal seguente punto di

vista: la gestione del Palakrò ( o altri

impianti) avrebbe un costo mensile stimato di € 13.000 al mese, quindi a rigor

di logica il Comune di Crotone avrebbe dovuto sostenere fino ad oggi un

costo pari a circa € 170.000 l’anno. A

questo punto ci sorge un dubbio: siamo noi a non aver capito? Oppure è l’Amministrazione che non si è resa

conto che fino ad oggi, con il nostro

Consorzio che si è accollato utenze, custodia e manutenzione ordinaria ,

abbiamo fatto risparmiare alla collettivitĂ , ovvero, al Comune, una bella e

sostanziosa cifra?!.

Come Accademia Karate Crotone, tra le ASD

fondatrici del Consorzio e che mi onoro di presiedere–sottolinea Migliarese-

NON siamo assolutamente d’accordo con quanto accaduto all’inizio di questa

storia e quanto letto sui social e sui media. Però è anche vero che il

trattamento ricevuto in questa infernale diatriba è stato pari a quello

riservato a gente poco raccomandabile. No! Noi siamo ancorati al rispetto ed

alla lealtĂ , avremmo preferito ci fosse stata data almeno la possibilitĂ di un

confronto ed un dialogo che sarebbe stato chiarificatore e che purtroppo è risultato

impossibile e questo ci dispiace tanto. La nostra storia, lunga quasi 50 anni,

di certo non ci ha fatto arricchire ma ci ha permesso di coltivare l’educazione

di molti giovani e non, con una passione che è difficile poter fermare.

Ci

impegneremo e troveremo il modo per non abbandonare gli atleti ed appassionati

di ”Tufolo”. Siamo già stati costretti in passato, sempre a causa di interventi

che avrebbero potuto essere piĂą oculati nei modi e nei tempi, a ricorrere ad un

locale privato in fitto grazie al quale, pur con enormi sacrifici e

“rinunciando a tante importanti trasferte per i nostri Atleti” possiamo ancora

portare avanti la nostra attivitĂ per buona parte dei nostri praticanti. La

nostra collaborazione con Associazioni varie di Volontariato Sociale è stata e

sarĂ sempre garantita e gratuita e cercheremo di trovare alternative a questa

incresciosa situazione.

Per concludere, il Consorzio Sportivo Città di Crotone è sempre disponibile ad un dialogo e ribadisco che non si contesta la revoca dell’affidamento provvisorio, che è un atto legittimo, ma il futuro degli sport a Crotone, cioè che si permetta alle società sportive di esercitare, comunque sempre nella legalità , la passione per la quale sono nate e che muove il mondo sportivo.

Lo rende noto Enzo Migliarese del Consorzio Sportivo CittĂ di Crotone e dell’ASD Accademia Karate Crotone

