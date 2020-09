Crotone: il direttivo di Fenapi annuncia il proprio apporto di idee ed appoggio sociale alla futura giunta comunale

La nota del Presidente Albino Elia di FENAPI “Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori”

Crotone,

martedì 01 Settembre 2020.

l direttivo

che compone l’associazione datoriale, guidata dall’attuale

presidente provinciale Elia, preso atto delle imminenti elezioni

amministrative di Crotone, nell’annunciare il proprio apporto di

idee ed appoggio sociale alla futura giunta, chiede che all’indomani

del voto, venga valutato ed accolto il nostro contributo, che altro

non è che il frutto di idee messe a disposizione da imprenditori,

professionisti e privati alla FENAPI associati, cio’ al fine di

rilanciare investimenti e approvvigionamenti delle micro, piccole e

medie imprese, che rappresentano l’ossatura dell’economia

Crotonese. Una sinergia di idee che non privilegiano, come accaduto

finora, la logica dei provvedimenti tampone ma bensì una logica

programmatica di rilancio dell’economia in un momento in cui ce n’è

un grande bisogno, ed in cui è necessario a nostro avviso dare

sostegno a chi produce risorse, lavoro e fa da volano per l’economia

cittadina.

L’obiettivo

principale è evitare ancora che i nostri associati, anche in questa

fase emergenziale, siano costretti a ricorrere ai classici sistemi di

reperimento delle risorse essenziali per sviluppare i loro progetti,

questo perché spesso dimenticati o messi all’angolo dalle passate

pubbliche amministrazioni.

Dobbiamo

purtroppo prendere atto che da anni siamo fanalino di coda a livello

regionale nonché Nazionale, per crescita sociale, economica e

produttività industriale, ciò per le cattive logiche politiche di

facciata passate e presenti alternatesi nel tempo.

Cari

lettori, amici e associati, è proprio da questa triste certezza che

dobbiamo con spirito di unione chiedere e pretendere a gran voce

dalla futura giunta, il punto di partenza per il rilancio e la

RIGENERAZIONE della nostra economia;

in questa

direzione vanno il blocco della migrazione dei giovani e non solo, lo

sblocco dell’edilizia con le apposite norme del decreto “sblocca

cantieri” ove possibile; la rendicontazione e l’affidamento delle

opere giĂ in corso con preferenza primaria alle aziende LOCALI; la

valorizzazione dell’agricoltura sociale con appositi progetti

didattico culturale in stretta sinergia con le associazioni no-profit

presenti sul territorio, come ad esempio va rispolverata con urgenza

la risorsa economica messa a disposizione e dormiente ormai da

decenni, ed annualmente decurtata dell’Antica Kroton.

Progettazione,

innovazione e investimenti deve essere quindi il nuovo slogan della

futura giunta, mettendo così al centro per una volta non la propria

poltrona ma bensì la persona con la sua produttività , la

professionalità ed il modo di operare per il solo scopo finale che è

quello del bene per la citta’ di Crotone.

La sanitĂ a

nostro avviso va sostenuta e migliorata, utilizzando al meglio gli

appositi fondi stanziati per l’emergenza post COVID rafforzando nel

contempo la medicina del territorio e le USCA (unitĂ speciali di

continuitĂ assistenziale), le stesse dovrebbero lavorare a pieno

regime con le diagnostiche così da garantire a tutti il diritto alla

salute bloccando la cosiddetta mobilitĂ sanitaria.

Concludiamo

sottolineando, che mai come in questa tornata elettorale, il

confronto con gli imprenditori e i professionisti locali è

indispensabile, e noi come associazione imprenditoriale non ci

stancheremo

di promuoverlo, perché solo così facendo, possiamo tutti insieme ed

uniti sinergicamente scalare la classifica del degrado che ad oggi

ci

appartiene in modo di arrivare in tempi celeri al traguardo che

questo territorio non solo merita oggi,

ma

avrebbe già meritato negli ultimi decenni, ottenendo così per una

volta risultati veri e non una secchiata di belle parole vuote e

argomentate in politichese, come di consueto accaduto negli ultimi

anni.

In ogni modo

la scrivente per il bene della collettivitĂ del Crotonese e

soprattutto senza scopi politici, collocamento privato di poltrone e

persone o “cavalli di ritorno”, si rende disponibile a dialogare

e collaborare, con apporto di idee e sostenibilitĂ

economico/sociale, solo ed esclusivamente con coloro i quali, avranno

a cuore lo sviluppo economico del territorio e sposano con noi

proposte costruttive di sviluppo reale, anche oltre alla fase di

superamento dell’emergenza sanitaria ed economica in atto, a

prescindere dal colore politico.

