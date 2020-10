Serie A Tim sesta giornata Crotone – Atalanta stadio Ezio Scida sabato 31 ottobre ore 15,00.

Pitagorici senza lo squalificato Cigarini, l’infortunato Riviere e Molina positivo al coronavirus.

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

venerdì 30 Ottobre 2020.

Atalanta

reduce da due sconfitte consecutive col dubbio

Zapata e Muriel. A seguito di un nuovo caso di positività annullata la

conferenza stampa virtuale di mister Stroppa. Per lo stesso motivo la

rifinitura è stata rimandata nel pomeriggio.

“In

seguito ai test molecolari effettuati – avvisa la società – il tesserato

Salvatore Molina è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore è stato

sottoposto ad isolamento domiciliare. Sono inoltre state attivate tutte le

procedure previste dal protocollo in vigore.

Probabili

formazioni:

Crotone

(3-5-2): Cordaz, Magallan, Marrone, Golemic, Pereira, Benali, Petriccione, Vulic,

Reca, Messias, Simy. All. Stroppa

Atalanta

(3-4-1-2): Sportiello, Toloi, Romero, Palomino, Heterboer, Pasalic, Pessina,

Miranchuk, Gomez, ilicic, Lammers.

All.

Gasperini

Arbitro:

Federico Dionisi dell’Aquila

Assistenti

lungo le fasce: Di Vuolo e Tardino

Quarto

giudice: Valerio Marini di Roma

Addetti

Var: Di Paolo – Fiorito

Anche

nel Crotone Covid-19 decide quale formazione schierare. Le ultime notizie

provenienti dalla FcCrotonecalcio, affermano della positività del calciatore

salvatore Molina e quindi impossibilitato a fare parte della prossima

formazione. Per mister Stroppa un fulmine a ciel sereno dovendo fare a meno di

un elemento che stava attraversando un buon momento il quale si aggiunge alle

altre assenze forzate di Cigarini (squalifica) Riviere (infortunio). Assenze

che il tecnico pitagorico avrebbe fatto volentieri a meno dovendo affrontare un’altra

big del campionato.

Indipendentemente

dalle assenze, mister Stroppa schiererà gli elementi che garantiranno tenuta

atletica e forza di volontà nel lottare con il “coltello tra i denti” fino al

triplice fischio. In sostituzione degli assenti, i più accreditati a

sostituirli nel reparto mediano sono Vulici e Petriccione. Altra novità il

ritorno di Mallagan difensore destro fin dall’inizio. Conferma per il duo d’attacco

Messias, Simy.

Contro

la forte Atalanta, arrabbiata per le ultime due sconfitte consecutive, sarÃ

sicuramente un’altra difficile sfida, ma rimanere indenni non rappresenterebbe

un’impresa impossibile, così com’è avvenuto contro la Juventus.

La

squadra di mister Gasperini non è un mostro imbattibile pur nel rispetto di ciò

che fa in campo. I neroazzurri sono una macchina da gol (15 realizzati) ed

hanno in Alejandro Gomez il goleador con quattro centri. Insieme al Crotone è,

però, tra le tre peggiori difese e questo potrebbe rappresentare un punto di

forza per Messias e Simy. Atalanta mai sconfitta in serie A contro il Crotone (tre

vittorie, un pareggio) l’ultima sfida sul terreno dello Scida campionato

2017/2018, è terminata in parità (1-1) con i gol scaturiti negli ultimi dieci

minuti: Mandragora (C) 80°, Palomino (A) 88°. Tra le fila degli ospiti dubbi

sulla presenza di Zapata e Muriel, due pedine importanti che mister Gasperini conta

di recuperare nelle ultime ore.

