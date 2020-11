Interventi nelle scuole: approvato bando per adeguamento aule, avviato l’iter per l’assegnazione dei lavori

Lo rende noto il sindaco Maria Grazia Vittimberga

La Redazione

Isola Capo Rizzuto,

martedì 03 Novembre 2020.

La stazione unica appaltante ha predisposto il bando ed il disciplinare di gare per l’adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19. Un finanziamento di € 110.00,00 che arriva grazie all’immediata adesione dell’ente comunale, guidato dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, all’avviso pubblico del Ministero dell’istruzione, Il bando ha messo a disposizione 330 milioni di euro da fondi strutturali Europei; l’avviso rientra nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. I1 13 agosto, con delibera di Giunta Comunale, si è proceduto all’approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19. In data 27 ottobre, infine, è stato pubblicato il bando per la gara di assegnazione dei lavori, presente sull’albo pretorio comunale. L’assessore alla pubblica istruzione Maria Pangallo sottolinea: “I lavori inizieranno entro fine anno, abbiamo già fatto i dovuti sopralluoghi e l’architetto Corda ha stilato il computo metrico che prevede interventi in tutte le scuole del territorio, nessuna esclusa. In particolare i lavori interesseranno infissi, porte, adeguamento e messa in sicurezza delle aule”. “La speranza è quella di poter tornare presto alla normalità , i nostri bambini hanno bisogno di riprendersi i loro spazi, noi stiamo facendo di tutto per renderli più accoglienti. Già in questi giorni – conclude l’assessore – abbiamo approfittato della chiusura per svolgere qualche piccolo lavoro di manutenzione ordinario, in attesa di iniziare i lavori più cospicui che dovrebbero svolgersi durante le festività natalizie”.

