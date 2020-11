Isola Capo Rizzuto: tamponi rapidi e gratuiti per le fasce più deboli

Tamponi rapidi proposti da Fratelli d’Italia nelle scorse settimane ai vari sindaci e amministratori della Provincia

Isola Capo Rizzuto,

domenica 15 Novembre 2020.

Apprendiamo dai canali ufficiali del Comune di Isola di Capo Rizzuto che nella prossima settimana verranno eseguiti tamponi rapidi e gratuiti per le fasce più deboli, i portatori di handicap, gli affetti da gravi patologie, gli over 60 e i dipendenti delle attività commerciali . Apprendiamo anche dall’ordinanza sindacale n°360 del 13 Novembre 2020, che verranno intensificati i provvedimenti per aumentare i controlli al fine di contrastare la diffusione del virus.

Tamponi rapidi proposti a gran voce da Fratelli d’Italia nelle scorse settimane ai vari sindaci e amministratori della Provincia.

Per questo motivo non possiamo che complimentarci e dare pieno sostegno all’iniziativa messa atto dell’Amministrazione Comunale.

Un strumento efficace quello del tampone rapido, per individuare possibili asintomatici o possibili affetti di Covid-19.

Adesso tocca a noi cittadini, aventi diritti ma anche doveri, seguire scrupolosamente e con responsabilità le regole essenziali: stare a casa, evitare di uscire se non per comprovata necessità , cercare di evitare assembramenti davanti a bar e locali (cose che succede troppo spesso e quotidianamente) ed usare il buonsenso. Se a Marzo la situazione era sotto controllo, oggi lo è molto di meno.

Lo rende noto Michele De Simone, Coordinatore Provinciale Crotone di Fratelli d’Italia.

