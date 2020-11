Eugenio Gaudio è il nuovo commissario alla sanità in Calabria, originario di Cosenza

L’ex rettore della Sapienza subentra a Giuseppe Zuccatelli, dimessosi oggi dall’incarico su richiesta del ministro della Salute Roberto Speranza. Gino Strada si è offerto come consulente, anche con una delega speciale, in una Regione che sta lottando contro le criticità dell’attuale emergenza sanitaria

Catanzaro,

lunedì 16 Novembre 2020.

Eugenio Gaudio, rettore uscente dell’Università La Sapienza di Roma, è il nuovo commissario alla sanità in Calabria. La decisione è stata assunta dal Consiglio dei ministri. “Gino Strada ha confermato la disponibilità a far parte della squadra, anche con una delega speciale, che in Calabria sta fronteggiando le criticità dell’attuale emergenza sanitaria”, affermano fonti di Palazzo Chigi.

