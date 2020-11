Crotone, il post alluvione un vero dramma del territorio provinciale per le attività produttive e per molte famiglie

Il presidente f.f. della Calabria, Antonio Spirli, e la sua Amministrazione, a Crotone per annunciare immediati provvedimenti economici

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

martedì 24 Novembre 2020.

Tanta

rabbia da parte di un’intera popolazione provinciale per ciò che ha provocato

l’evento alluvionale nei precedenti giorni. Attività commerciali di ogni tipo devastati

dall’ira della pioccia quando, lentamente, si stavano riprendendo dalla crisi

per effetto del Covid-19. Strade dissestate e ponti crollati hanno ampliato

ancora di più le ferite. La solidarietà anche a livello Nazionale e da parte

delle Istituzioni non è mancata. Ieri il Ministro per i rapporti con le

Regioni, Angelo Boccia, è stato nella città di Pitagora insieme al responsabile

della protezione civile Angelo Borrelli. “In questa preoccupante situazione

Crotone e la Calabria non resteranno indietro e nulla sarà lasciato d’intentato

affinché si riprenda” ha affermato il Ministro.

Stamattina

a Crotone la presenza del presidente f.f. della Calabria, Antonio Spirlì,

insieme ad alcuni componenti della sua Giunta ha incontrato, nell’aula

consiliare del Comune, rappresentanti del settore produttivo, Sindaci del

territorio, Consiglieri comunali.

Presenti

i Sindaci: Sergio Ferrari (Cirò Marina), Maria Grazia Vittimberga (Isola Capo

Rizzuto), Raffaele Falbo (Melissa), Alfonso Dattolo (Rocca di Neto), Sergio

Bruno (Strongoli), il presidente f.f. della provincia di Crotone Simone

Saporito e, naturalmente, il Sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, che ha

ringraziato il presidente Spirli per averlo immediatamente chiamato nel mezzo

dell’evento alluvionale.

Presente

la consigliera regionale Flora Sculco. Presente il presidente della

Confindustria provinciale Mario Spanò.

Lungi

dal ripetere in questo caso che si è trattato della solita passerella

pre-elettorale, in Calabria si deve tornare a votare nei primi mesi del

prossimo anno per il rinnovo del Consiglio e per eleggere il nuovo Presidente.

Il dramma che ha vissuto e sta vivendo l’intero territorio crotonese durante e

post alluvione non lo consente, se questo è il pensiero di qualche politico:

mettersi in evidenza per le prossime elezioni regionali, commetterebbe un grave

errore. I cittadini sanno identificare chi realmente è stato vicino a loro in

questo momento e se ne ricorderanno quando dovranno mettere la scheda

nell’urna. I sindaci presenti all’incontro hanno all’unanimità avanzato le

richieste necessarie per fare ripartire il loro territorio. In primis la

questione della viabilità , come hanno affermato i sindaci di Strongoli, Sergio

Bruno e quello di Rocca di Neto, Alfonso D’Attolo.

Sergio

Bruno: “Un evento gravissimo che ha sconvolto l’intera comunità – ha dichiarato

Bruno – strade interrotte, negozi allagati e distrutti, case inagibili.

Protezione civile e Calabria verde al nostro fianco per cercare di

risollevarci. È il momento – ha detto il Sindaco – di agire da parte delle

Istituzioni e subito”.

Alfonso

D’Attolo: “Produrremo la documentazione a chi di competenza dei danni provocati

dall’alluvione all’intera comunità , soprattutto faremo presente il grosso

problema dei due torrenti che sfociano nel Neto che straripano ad ogni

abbondante pioggia per mancanza di manutenzione preventiva”.

Tutti

gli amministratori che hanno preso la parola hanno evidenziato solidarietà e

interessamento concreto per il territorio crotonese. Le dichiarazioni del

presidente f.f. Antonio Spirlì:

“Dichiarato

lo stato di calamità per tutte le zone interessate all’evento alluvionale – ha

dichiarato il presidente – La presenza del Ministro Boccia a Crotone è stato un

altro segno importante della vicinanza del Governo. Regione Calabria, Amministrazione

comunale e provinciale di Crotone un unico “blocco” per stare vicino alle aziende

e alle persone che hanno subito notevoli danni.

I

tempi d’intervento per i ristori – ha

dichiarato il presidente – saranno quelli dettati dalla burocrazia. Per evitare

tempi lunghi, l’Amministrazione regionale ha messo subito in atto tutti i provvedimenti”.

Ciò che avverrà nei prossimi giorni o fra qualche settimana a proposito degli

aiuti economici, diranno se la visita a Crotone del Ministro Boccia e del

presidente f.f. della Calabria, Spirli, è stata una passerella elettorale o un

vero interessamento concreto vero i territori danneggiati.

