La Calabria e la fascia costiera dello Ionio presenti all’interno della contenitore di “Casa Sanremo”

A renderlo noto il direttore del Flag borghi marinari dello Jonio Dott. Mauro Malena

Sanremo,

martedì 09 Marzo 2021.

Quest’anno al 71′ festival della canzone italiana di Sanremo la Calabria e la fascia costiera dello Ionio sono state presenti all’interno della contenitore di “Casa Sanremo”, che si è tenuto all’interno del Palafiori. Tutto ciò è stato possibile grazie alle sinergie messe in campo dalla Regione Calabria Assessorato all’Agricoltura caccia e pesca , guidato dall’assessore Gianluca Gallo che a sua volta è stato supportato dalla struttura tecnica della pesca e dei Flag calabresi.

La nostra realtà è stata ben rappresentata dal flag ” i borghi marinari dello Jonio ” che hanno messo in risalto le tipicità del territorio tramite le eccellenze portate a Casa Saremo. Protagonisti dei 5 giorni a Casa Sanremo sono stati il riso di Sibari, la liquirizia di Amarelli, gli ottimi oli della nostra zona, le arance del Comune Rossano Corigliano. Ciò che maggiormente ha catturato l’attenzione sono stati i piatti di pesce preparati dai sapienti cuochi calabresi del marchio “Azzurro di Calabria”, abilmente accostati ai vini del consorzio del cirotano.

Difatti il direttore del Flag borghi marinari dello Jonio Mauro Malena ha cercato di promuovere e sponsorizzare i vini del consorzio del cirotano, e delle tante cantine presenti del territorio, che hanno riscontrato apprezzamenti da tutti i presenti nelle diverse serate di cooking show con i piatti presentati in diretta TV dalla conduttrice Veronica Maya durante le dirette fatte da Casa SanRemo. Nelle stesse il presidente del Flag i Borghi Marinari dello Jonio ha parlato del territorio e delle particolari realtà legate al mare e ai sapori della nostra zona; i prodotti sono stati messi presentati ai tanti ospiti, giornalisti, musicisti presenti a Casa San Remo, e ai tanti personaggi dello spettacolo presenti, personalità importanti come Red Ronnie, Veronica Maya, Giorgio Pasotti…

Gli stessi organizzatori di Casa San Remo si sono complimentati per la buona riuscita dell’evento che la Regione Calabria dipartimento Caccia e pesca e i Flag hanno sapientemente organizzato per promuovere e lanciare le prelibatezze legate al mare in una vetrina di sicuro molto importante.

