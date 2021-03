Bozza del Piano Next Generation Eu. Alta velocità , Mancini: “occasione da non perdere per Cosenza e la Calabria”

martedì 16 Marzo 2021.

Nella bozza del Piano Next Generation Eu (il piano che l’Italia dovrà negoziare entro maggio con Bruxelles) è stato inserito il raddoppio della galleria ferroviaria Santomarco. Per intenderci quella che percorriamo in treno per andare da Cosenza a Paola. L’importo ipotizzato è di 1200 milioni di euro – così Giacomo Mancini, già parlamentare socialista.

L’intervento riveste una importanza notevole perché consente a Cosenza di rientrare tra le città attraversate dall’Alta Velocità . Infatti parallelamente RFI ha già stanziato cospicue risorse per il potenziamento della tratta AV-AC Roma Reggio Calabria e oltre alla realizzazione dell’AV Napoli Bari sta lavorando per la Taranto -Metaponto- Potenza- Battipaglia. In questa rete – continua Mancini – con il raddoppio della Galleria Santomarco, si creerebbe un collegamento AV tra Gioia Tauro e Taranto che passa da Cosenza.

Il disegno è ambizioso. E contribuirebbe a rompere l’isolamento dell’intera Calabria con il resto del mezzogiorno e l’intero Paese. Ma è ancora più fondamentale per Cosenza che guadagnerebbe una nuova centralità .

Recenti e autorevoli studi evidenziano come le città collegate con tratte di alta velocità aumentano la ricchezza pro capite fino a 10 punti percentuali. Basta questo per comprendere l’importanza di un’occasione del genere.

Che dobbiamo assolutamente saper cogliere- conclude Mancini.

