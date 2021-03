Calcio, Primavera 2: Crotone vs Pisa 3-1

Seconda vittoria consecutiva per gli squaletti di Galluzzo che sul campo Baffa di Cotronei rifilano tre reti ai pari età del Pisa e salgono a 18 punti in classifica

La Redazione

Crotone,

lunedì 22 Marzo 2021.

CROTONE: D’Alterio, Mignogna (43’st Nicotera), Periti, Palermo (43’st Simone), Brescia, Esposito, Frustaglia(23’st D’Andrea), Timmoneri, Maesano(23’st Cantisani), Ranieri, Bilotta (46’st Lerose). A disp.: Pasqua, Alessio, Abbruzzese,Fragale, Palermo F.,Torromino, Ferrucci. All. Galluzzo

PISA: Colnago,Romeo( 1’st Hanxhari), Mauro, Vechini, Romiti, Penco(1’st Mazzei), Arapi, Del Rosso, Panattoni, Andreano, Susso. A disp.: Falsettini, Macchi, Gaffi, Edu, Pasquini, Munno, Bertini, Sabia, Falconi, Cenni. All. Paffi

Arbitro: Cavaliere di Paola

Reti: 43’pt Timmoneri(C),36’st Susso(P), 40’st Bilotta(C), 45’st Cantisani (C)

Ammoniti: Romeo (P), Romiti(P), Del Rosso(P), Ranieri(C)

Seconda vittoria consecutiva per gli squaletti di Galluzzo che sul campo Baffa di Cotronei rifilano tre reti ai pari età del Pisa e salgono a 18 punti in classifica. I rossoblù passano in vantaggio a due minuti dalla fine del primo tempo con Timmoneri e gestiscono bene l’uno a zero fino all’81 quando Susso trova la via del pari. Ma i pitagorici reagiscono alla grande e si riportano in avanti all’85’ con Bilotta per poi chiudere definitivamente i conti al 90’ con il subentrato Cantisani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA