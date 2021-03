Crotone: Annullato il mercatino del primo giovedì del mese

Lo rende noto il Comune di Crotone

La Redazione

Crotone,

mercoledì 31 Marzo 2021.

In considerazione dell’ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo che pone la Calabria in zona rossa, in ottemperanza alle norme previste a tutela della salute pubblica il mercato del primo giovedì del mese previsto il prossimo 1 aprile è annullato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA