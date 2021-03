Euro 2020 e Nations League: via libera ai cinque cambi

giovedì 01 Aprile 2021.

Euro 2020 e Nations League: via libera ai cinque cambi

Il Comitato Esecutivo Uefa ha confermato le cinque sostituzioni anche per le due competizioni in programma nei prossimi mesi



