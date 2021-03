Il gol di Sensi, il miracolo di Gigio e gli errori di Immobile: Lituania-Italia in un minuto

giovedì 01 Aprile 2021.

Nella gara della 3ª giornata delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, l’Italia vince in Lituania per 2-0 e resta in testa al girone C a punteggio pieno. In gol Sensi e Immobile (su rigore). Le foto più belle della partita



