Venerdì riapre la Villa comunale di Crotone

Una riapertura preceduta da una partecipata anteprima, nelle scorse settimane, con l’evento “Green Saturdays” che ha visto come protagoniste ben 18 associazioni cittadine.

Crotone,

giovedì 13 Maggio 2021.

Un ritorno atteso: viene restituita alla collettività la villa comunale di Crotone.

Grazie alla collaborazione istituzionale tra gli assessorati al Verde Pubblico ed alla Cultura, al lavoro degli uffici ed alla partecipazione civica promossa dell’associazionismo crotonese, diventa tangibile una prassi virtuosa di valorizzazione del patrimonio pubblico e di costruzione di cittadinanza.

Il prossimo venerdì 14 maggio, alle ore 17:30, lo storico sito cittadino riaprirà i battenti.

La villa comunale sarà fruibile 7 giorni su 7 dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e sarà gestita, in questa fase, direttamente dal Comune di Crotone nelle more della predisposizione di un bando per la gestione.

Venerdì l’apertura ufficiale al pubblico, celebrata con un evento realizzato grazie al lavoro sinergico degli assessori Sandro Cretella e Rachele Via con l’inaugurazione di un punto di lettura esterno alla biblioteca civica, nell’ottica della rigenerazione di spazi urbani e dell’attivazione di servizi culturali di promozione della lettura in strada.

Iniziativa che si inserisce nell’ambito del “Progetto Biblioteca Casa di Quartiere”.

Un progetto articolato che, in corso d’opera, ha visto ampliare le proposte di collaborazione da parte di quell’associazionismo cittadino che ne ha condiviso e sostenuto le finalità con proposte in grado di sedimentare gli obiettivi di fondo del progetto ministeriale stesso.

Grazie all’Associazione #IoResto, che con spirito di civismo ha proposto e compartecipato all’iniziativa occupandosi negli ultimi giorni anche dell’abbellimento floreale dell’area, la cittadinanza potrà godere di due panchine artistiche che da semplici elementi di arredo urbano, si trasformano in strumenti celebrativi della letteratura.

Nella villa comunale saranno infatti inaugurate le “Panchine letterarie” e lo scaffale bookcrossing con libri messi a disposizione dalla Biblioteca comunale e dalla Libreria Cerrelli – altro partner del progetto.

I cittadini da venerdì potranno godere del piacere della lettura in un luogo di pregio storico che ha tutte le caratteristiche per divenire “parco letterario”

Con l’apertura della villa comunale continua l’attività di recupero e riqualificazione delle aree verdi a cura dell’amministrazione Voce.

