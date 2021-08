Lazio: Kostic o Zaccagni, oggi si chiude? E intanto spunta Ribery

Lazio: Kostic o Zaccagni, oggi si chiude? E intanto spunta RiberyOfferti 16 milioni +2 di bonus per il centrocampista dell’Eintracht. In caso di no col Verona trattativa avviata per Zaccagni, con cui c’è l’ok. In caso di due fumate nere svolta sull’ex Fiorentina continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 30 Agosto 2021.

Lazio: Kostic o Zaccagni, oggi si chiude? E intanto spunta RiberyOfferti 16 milioni +2 di bonus per il centrocampista dell’Eintracht. In caso di no col Verona trattativa avviata per Zaccagni, con cui c’è l’ok. In caso di due fumate nere svolta sull’ex Fiorentina

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA