Samp, tre squilli di mercato: arrivano Petagna, Florentino e baby Ihattaren

Sampdoria, tre squilli di mercato: arrivano Petagna, Florentino e baby IhattarenL’attaccante in prestito dal Napoli. Stessa formula per il centrocampista portoghese. Sinergia con la Juve per la promessa del Psv continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 30 Agosto 2021.

Sampdoria, tre squilli di mercato: arrivano Petagna, Florentino e baby IhattarenL’attaccante in prestito dal Napoli. Stessa formula per il centrocampista portoghese. Sinergia con la Juve per la promessa del Psv

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA